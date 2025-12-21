В МИД Белоруссии заявили о контролируемой обстановке на границе с Литвой

В настоящее время обстановка на границе Белоруссии и Литвы оценивается как хорошая и контролируемая. Об этом 21 декабря «Известиям» сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

«Хорошая, контролируемая», — ответил он на вопрос об обстановке на границе.

Он также подчеркнул важность международного позиционирования ЕАЭС, особенно в контексте укрепления организации. Рыженков отметил, что подписание соглашений с другими государствами способствует не только усилению Белоруссии, но и союзников.

По словам дипломата, в период председательства Белоруссии уже было подписано два соглашения, а в ближайшее время будет подписано третье, что является значимым успехом.

Рыженков обвинил 7 декабря Литву в провокации на белорусской границе. Он уточнил, что появилась информация о том, что ЕС готов выделить Литве более €6 млрд, но эти деньги будут направлены не на развитие инфраструктуры или социальных проектов, а на создание заграждений и вооружение. Однако, по его мнению, литовские военные не умеют эффективно использовать эти средства.

В МИД Белоруссии выразили протест Литве 1 декабря в связи с нарушением воздушного пространства литовским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Министерство расценило нарушение границы как провокацию со стороны Литвы, направленную против Минска и Варшавы.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к переговорам с Литвой по проблемным вопросам на уровне дипломатов, пограничников и премьер-министров.

