Фигурист Галлямов пригрозил «засветить» номер журналистки из-за утреннего звонка
Фигурист Александр Галлямов 21 декабря раскритиковал журналистку и пригрозил «засветить» ее номер за ранний звонок после завершения чемпионата России.
«Я думаю: а мозги где? <...> Это настолько подло, я считаю. Чтобы дать восстановиться, сегодня и так еще показательные. Ну просто больная. <...> Тогда засветим ее номер, чтобы она теперь звонки получала», — заявил он накануне в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Звонок поступил Александру в 9:54, журналистка хотела получить комментарий по поводу публикации спортсмена о том, что «пора вешать коньки на гвоздь», отмечает телеканал «78».
Как подчеркнули в издании, публикация телефонного номера сотрудника редакции может грозить уголовной ответственностью за разглашение персональных данных.
