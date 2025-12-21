Путин на предстоящей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений и заседание госсовета по кадровым вопросам, а также вручит государственные награды. Об этом 21 декабря сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Кроме того, в понедельник, 22 декабря, глава государства также примет участие в мероприятиях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.
В Кремле 20 декабря сообщили, что Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран, входящих в СНГ. Отмечалось, что в ходе заседания также запланировано обсуждение актуальных вопросов деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно пресс-службе, участники заседания намерены подписать соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
