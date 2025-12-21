Путин встретился с Жапаровым

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 21 декабря, встретился с главой Киргизии Садыром Жапаровым перед проведением неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам главы государства, в ходе переговоров лидеры стран могут обсудить вопрос, касающийся двусторонних отношений. Российский лидер также рассчитывает на проведение содержательной дискуссии со всеми коллегами по СНГ, в ходе которой будет затронута тема развития торгово-экономических связей в рамках организации.

В свою очередь Жапаров поблагодарил Путина за теплый прием и выразил ему искреннюю благодарность за оказанные делегации гостеприимство и радужный прием. Он также дополнил, что в ходе встречи стороны также могут обсудить дальнейшее развитие кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Президент РФ и глава Киргизии 6 декабря в ходе телефонного разговора подтвердили крепкие отношения дружбы и союзничества между государствами. Кроме того, Путин и Жапаров выразили уверенность, что предстоящие встречи послужат дальнейшему углублению плодотворного взаимодействия между Кыргызстаном и Россией.

