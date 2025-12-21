Реклама
В Британии призвали к перестройке отношений ЕС с Россией

The Spectator: в Европе признают, что игнорирование России не работает
Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
Европейские страны признают, что игнорирование России не работает. Об этом 21 декабря сообщил британский политолог Марк Галеотти в своей статье для газеты The Spectator.

«В Европе незаметно набирает обороты мнение, что простое игнорирование [президента России Владимира] Путина <…> просто не работает», — указано в материале.

Галеотти отметил, что российский лидер якобы вряд ли будет воспринимать отдельные европейские государства всерьез. Однако, учитывая, что Европа фактически поддерживает Украину в конфликте, существует шанс привлечь внимание России, если действовать скоординированно.

По мнению политолога, ключевую роль в этом процессе должны сыграть Великобритания, Франция и Германия, которые могут принять участие в переговорах и начать перестройку отношений с Россией.

Поле сбоя: Европа заводит в тупик диалог по мирному плану США
Зеленский запросил у «евротройки» дополнительное вооружение и анонсировал альтернативную переговорную инициативу

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 декабря заявил, что представителям Европейского союза и Украины необходимо поговорить с президентом РФ. Он подчеркнул важность для европейцев не доверять данный диалог исключительно посредникам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря сообщил, что Путин выразил готовность провести диалог с французским лидером. Он добавил, что в случае наличия у президентов политической воли к переговорам это можно «только положительно» оценить.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

