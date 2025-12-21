В аэропорту Туниса трое суток держат экипаж Ми-26 с пилотами РФ и Белоруссии

В аэропорту Туниса экипаж вертолета Ми-26 с российскими и белорусскими пилотами держат третьи сутки. Кадры 21 декабря появились в распоряжении «Известий».

Как сообщил один из пилотов, их вертолет занимается грузовыми перевозками и по контракту с ООН осуществляет гуманитарные миссии. Они осуществляли перелет из Ливии в Алжир, для дозаправки остановились в Тунисе, в аэропорту Джерба.

«Нас вот так решили разместить на этих лавочках, их привозят взамен металлических и говорят: «Вам этого достаточно, россияне вообще на полу могут спать», они заявляют», — прокомментировал ситуацию один из членов экипажа.

Также, по словам пилота, существуют особенности согласования таких перелетов. При этом согласование бывает задерживается на двое-трое суток в зависимости от страны. Однако на данный момент россиян держат в аэропорту без объяснения причин.

Кроме того, у пилотов забрали паспорта и не выпускают за пределы аэропорта — они ночуют в зале ожидания. Отмечается, что к делу подключилось российское консульство, оно находится во взаимодействии с властями Туниса.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что российские туристы столкнулись с многочасовыми задержками вылета из аэропорта Шарм-эш-Шейха, что привело к конфликтам и публичному протесту. После бунта людям выдали еду и воду, а через два часа отправили рейс, однако в посадочных талонах не была проставлена отметка о задержке, что лишает их права на компенсацию.

