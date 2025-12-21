Депутат Самокиш извинился за высказывания о конкурсе на молодежную столицу РФ
Депутат Государственной думы (ГД) Владимир Самокиш 21 декабря принес извинения за критику результатов конкурса молодежной столицы России.
«Погорячился, высказался резко и некорректно, многих незаслуженно задел и тоном, и формой поста. Был однозначно не прав. <…> Приношу свои извинения и прошу меня простить», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат пояснил, что его критика была вызвана недовольством результатами конкурса, в котором Томск не стал молодежной столицей.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин 21 декабря сообщил, что Смоленск был объявлен Молодежной столицей в 2025 году согласно результатам премии «Время молодых» федерального агентства Росмолодежи. По его словам, голосование прошло на портале «Госуслуги».
