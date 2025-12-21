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Карта спецоперации на Украине 21 декабря

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 21 декабря можно в материале «Известий».

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Харьковской области и ДНР. В результате действий российских военнослужащих Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 210 боевиков, танк Т-72, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортер Senator, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов. Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике <...> ВСУ <...> в районах населенных пунктов Веровка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 455 военнослужащих», — указано в сводке Министерства обороны РФ.

Российская армия с помощью авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и артиллерии нанесла поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили 29 дронов самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 669 самолетов, 283 вертолета, 104 014 БПЛА, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 637 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 062 орудия полевой артиллерии и миномета, 49 684 единицы автомобильной спецтехники.

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