Чисто ослепительно: в РФ по-прежнему продается опасная «незамерзайка»

Несмотря на действующий в России уже более четверти века запрет на производство и продажу «незамерзаек» с метанолом, такие жидкости по-прежнему находятся в свободном доступе. Метиловый спирт был обнаружен экспертами специализированной лаборатории в трех из семи образцов стеклоомывателей, приобретенных редакцией «Известий» в Москве и Подмосковье. Чем опасна покупка таких «незамерзаек» и где больше вероятность нарваться на смертельно опасный яд, выясняли «Известия».

Богатство выбора

В начале декабря «Известия» приобрели семь канистр с незамерзающей жидкостью для омывателя стекол. Выбор основывался на данных о наиболее популярных у автомобилистов марках «незамерзайки», представленных по запросам редакции аналитиками проекта «Контур.Маркет», а также пресс-службой «Озона». «Подопытными» образцами стали жидкости Arctic Formula, Grass, а также концентрат LAVR. Кроме того, был приобретен стеклоомыватель Gleid Clean Effect — в начале года его ввоз и продажу запретили в Белоруссии из-за превышения допустимой концентрации метанола. По той же причине эта «незамерзайка» неоднократно попадала в поле зрения российского Роспотребнадзора. Все четыре канистры были куплены на крупном маркетплейсе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Еще три образца из списка были приобретены на крупной сетевой АЗС (бренд Sintec), в гипермаркете (марка «Каждый день») и случайно выбранном в Красногорском районе Подмосковья несетевом магазине овощей и фруктов (бренд «Горизонт») — канистры с жидкостью, очевидно, предлагаются там как сопутствующий товар и стоят перед входом.

Аналитики «Контур.Маркет» изучили около полумиллиона чеков на незамерзающие жидкости, выданных в октябре и ноябре, и выяснили, что средняя цена бестселлера Arctic Formula в сравнении с прошедшим годом выросла на 31%, Grass подорожал больше — на 34%. Первая была «Известиями» приобретена за 584 рубля за пятилитровую канистру, вторая обошлась в 581 рубль за четыре литра. Концентрат LAVR стоил 546 рублей за один литр, Gleid обошелся чуть дешевле — 437 рублей за пять литров. Жидкости «Каждый день» и «Горизонт» оказались самыми доступными — 390 рублей за заявленный объем три литра и 150 рублей за 4,5 литра. Самой дорогой стала канистра Sintec — 870 рублей за четыре литра. Причем рассчитана она не на −30, как остальные, а только на −25.

Мяса не докладывают

Все приобретенные образцы стеклоомывателей для исследования были доставлены в подмосковную лабораторию ООО «Трансконсалтинг», имеющую необходимое оборудование и квалифицированных экспертов для проверки незамерзающей жидкости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Первым делом сотрудники лаборатории проверили соответствие реального объема жидкости тому, что указано на упаковке. Недолив был обнаружен у всех «незамерзаек», однако у большинства образцов он некритичный. Так, в четырех канистрах недолив составил 30–50 мл, концентрата оказалось меньше всего на 10 мл. Больше всего «недоложили» производители «Горизонта» и Gleid — 0,23 и 0,63 л. При этом при пересчете цены на литр жидкости они оказались самыми дешевыми — 35 и 100 рублей. Литр Arctic Formula стоит 118 рублей, литр «Каждого дня» — 132 рубля, литр Grass — 147 рублей. Самыми дорогими оказались Sintec (220 рублей) и концентрат LAVR — литр смеси концентрата и воды обойдется в 363 рубля.

Со счетом 3:7

Согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным решением комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299, содержание метилового спирта в «незамерзайках» не должно превышать 0,05%. Проведенный в лаборатории количественный анализ на наличие метанола в приобретенных «Известиями» жидкостях (он проводился методом масс-спектрометрии с переводом метанола из стеклоомывающих жидкостей в равновесную паровую фазу с последующим ее анализом на газовом хроматографе с капиллярной колонкой и масс-селективным детектором) показал, что в трех из семи образцов содержание этого вещества превышает установленные нормы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

В частности, содержание метанола более 0,063% было обнаружено в незамерзающих жидкостях Arctic Formula, Gleid Clean Effect и «Горизонт». В канистрах с Grass, LAVR, «Каждый день» и Sintec содержание метилового спирта не превышало установленных норм.

В пресс-службе Ozon «Известиям» сообщили, что уже провели проверку.

«Скрываем с продажи стеклоомывающую жидкость брендов, в составе которой обнаружили повышенное содержание метанола, — заявили в компании. — Безопасность пользователей – наш приоритет, поэтому мы всегда оперативно реагируем на жалобы и обращения на продукцию, особенно если безопасность товара не смог подтвердить продавец».

В Ozon сообщили, что регулярно мониторят витрину.

«Наши специалисты используют целый комплекс мер по борьбе с некачественной продукцией – проверяем карточки вручную и с помощью моделей машинного обучения, используем нейросети и изучаем отзывы клиентов», — отметили там.

«Известия» также направили запрос в пресс-службу «Ашана».

При этом распространенное мнение о том, что если незамерзающая жидкость ничем не пахнет, значит, в ее состав добавлен запрещенный метанол, поскольку разрешенный к использованию изопропиловый спирт имеет резкий и неприятный запах, не подтвердилось. Практически все проверенные «незамерзайки» пахли примерно одинаково. И только образец от Sintec отличался резковатым запахом.

Тем не менее при выборе стеклоомывателя руководитель отдела хроматографических испытаний непродовольственной продукции ООО «Трансконсалтинг» Денис Персиков всё же советует использовать собственное обоняние.

— Отсутствие резкого запаха в стеклоомывающей жидкости должно насторожить потребителя. Одним из рисков является сходство запаха метилового и этилового спиртов. Изопропиловый спирт пахнет резче, — рассказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Как сообщили «Известиям» в Минпромторге РФ, c 1 сентября 2025 года в России введена обязательная маркировка антиобледенительных жидкостей и антифризов. При этом, согласно информации на официальном сайте Роспотребнадзора, с 1 декабря 2025 года запрещена продажа немаркированных остатков.

Как и следовало ожидать, на всех упаковках содержащей метанол жидкости необходимого QR-кода не оказалось. Впрочем, даже на таре с легальной «незамерзайкой» его удалось обнаружить не везде. В частности, его не было на канистре «Каждый день», приобретенной 3 декабря (это подтверждается чеком) в гипермаркете. Как такая жидкость оказалась в продаже, в пресс-службе сети гипермаркетов на момент публикации материала не ответили.

Мерзни, мерзни, метанол

Практически все жидкости, независимо от наличия или отсутствия в них метилового спирта, показали температуру начала кристаллизации значительно ниже указанной на упаковке. Самой «морозостойкой» жидкостью оказалась «Каждый день»: −38,4 при заявленных −30. Удивил и Sintec, производитель которого явно поскромничал, заявив предел в −25. Согласно лабораторным испытаниям, он достигает −34,7.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

«Метанольные» Gleid и Arctic Formula замерзли при −34,3 и −35,8. Популярный Grass — при −32,7 градуса. Чтобы протестировать концентрат LAVR, его предварительно развели водой. Согласно таблице на этикетке, чтобы получить жидкость с температурой начала кристаллизации минус 33, нужно к двум частям концентрата добавить одну часть воды. Получившаяся смесь замерзла при температуре −36,9 — тоже неплохой результат. И только «метанольный» «Горизонт», рассчитанный на −30, замерз уже при −25,5.

— На температуру замерзания стеклоомывающей жидкости влияет концентрация спирта, независимо от его вида. Чем она больше, тем ниже температура кристаллизации, — отметил Денис Персиков.

Полученные в лабораторных условиях показатели кристаллизации незамерзающих жидкостей всё же не в полной мере отражают важные для потребителя свойства, считает кандидат химических наук Максим Слезкин, долгое время занимавший должность инженера-технолога в крупной международной компании по производству автохимии и автомобильной косметики.

— Любой спирт, что метанол, что изопропанол, — это очень летучее вещество. Поэтому, как только «незамерзайка» попадает на стекло автомобиля, особенно если он движется на высокой скорости, спирт улетучивается и жидкость моментально замерзает, образуя «ледяной узор». Чтобы избежать этого, в состав зимних стеклоомывателей обязательно входят антиобледенительные присадки. Это может быть этиленгликоль, пропиленгликоль или глицерин, — рассказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Максим Слезкин отметил, что при промышленном производстве всегда стараются строго следовать установленной рецептуре. Жидкости с метанолом выпускаются кустарным способом, и такие «производители» вполне могут сэкономить на антиобледенительных присадках, отметил он.

— В итоге жидкость, продающаяся на обочине или просто стоящая на улице в закрытой таре, вполне может оставаться жидкой даже в сильный мороз. Но если в ней нет антиобледенителей, стекло машины просто замерзнет, — рассказал он.

Фантомные производители

«Известия» попытались связаться с производителями жидкостей, в которых был обнаружен метанол. Производитель Gleid, согласно информации, указанной на этикетке, это ООО «Гриф» (Владимирская область, город Владимир, Дворянская ул., д. 16а). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания значится ликвидированной в июле 2024 года. При этом купленная «Известиями» жидкость выпущена в августе текущего года. Таким образом, установить, кто в действительности произвел данный стеклоомыватель, не представляется возможным.

Производитель жидкости «Горизонт», столичная компания «Алекон», значится в февральском списке «фантомов-лжепроизводителей» Роспотребнадзора, деятельность которых в Москве не осуществляется — проведенная надзорным ведомством проверка не обнаружила фирму по указанному на этикетке адресу. Сама жидкость якобы изготовлена в IV квартале 2022 года. Таким образом, срок ее годности (3 года) если не истек, то близок к завершению.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Производитель Arctic Formula ООО «Лилия» значится действующим, но в качестве основного вида деятельности компании указана «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах». Кроме того, компания занимается торговлей преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Производство жидкости, согласно этикетке, осуществляется в деревне Кривошеино Калужской области, судя по панораме «Яндекс Карты», в каком-то ангаре. «Известия» направили компании запрос, каким образом в произведенной «Лилией» жидкости оказался запрещенный метанол. На момент публикации ответ получен не был.

Чем опасен метанол

Метиловый спирт считается «тихим убийцей», он может привести к системным хроническим заболеваниям, серьезным отравлениям и даже летальному исходу, рассказала «Известиям» врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова. Причем смертельной дозы не установлено, она может быть совсем небольшой, всё очень индивидуально, отметила она.

— Опасным может стать даже попадание метанола на кожу, особенно в случае ее повреждений. В этом случае риск попадания вещества в кровь и быстрой интоксикации значительно возрастает. Всасывание метанола происходит буквально за 1–2 часа, вещество распределяется в органах и тканях. В кровотоке метанол распадается на муравьиную кислоту и формальдегид, два очень опасных компонента, многократно токсичнее метанола, — подчеркнула Зарема Омарова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Летальный исход возможен при попадании в организм совсем малых доз метанола, порядка 30–50 мл, отмечает основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. По ее словам, из-за риска высокой концентрации паров метанола в салоне закрытого автомобиля категорически нельзя применять некачественные или самодельные жидкости для мытья стекол.

Что касается разрешенного для использования при производстве незамерзающих жидкостей изопропанола, то сам по себе он не токсичен для человека, отметила она. Однако многое будет зависеть от концентрации спирта в конкретной жидкости, насколько длительно по времени человек находился в контакте с парами изопропилового спирта, было ли прямое попадание спирта на кожу, уточнила эксперт.

— Для аллергиков тоже есть дополнительные риски обострения бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергических реакций, — отметила Ольга Шуппо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Как сообщили «Известиям» в МВД РФ, реализация стеклоомывающей жидкости с метанолом на территории России в случае причинения тяжкого или особо тяжкого вреда здоровью подпадает под признаки преступлений, предусмотренных ст. 234 и 238 УК РФ. В ведомстве рассказали, что в 2023 году по этой статье был привлечен к уголовной ответственности генеральный директор фирмы из подмосковного Пушкино, которая выпускала «незамерзайку» Artic Frost на основе метилового спирта. В том же году по этой же статье было возбуждено уголовное дело в Рязанской области, когда по результатам следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было изъято 13 тыс. литров метилового спирта, более 10 тыс. литров раствора незамерзающей жидкости с метанолом, а также продукция, подготовленная к реализации и расфасованная в тару объемом 5 литров.

«Учитывая низкую культуру»

Запрет на производство и продажу незамерзающей жидкости на основе метанола был введен постановлением главного санитарного врача РФ еще 1 июля 2000 года. Примечательно, что в тексте документа говорится, что «использование стеклоомывающих жидкостей по назначению не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, что подтверждается многолетней практикой применения их за рубежом и отсутствием отравлений в нашей стране». Однако, несмотря на это, «незамерзайки» с метанолом всё же оказались под запретом. Как следует из постановления, это стало следствием «низкого уровня культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежения к факторам, наносящим вред здоровью, и увеличения в последнее время «социально сниженных лиц» без определенного места жительства».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, подписавший тот самый документ, напомнил, что в 2000-х вышла серия постановлений Роспотребнадзора — не только о метаноле, но и других «всякого рода спиртосодержащих растворов разного назначения».

— Метанол — самостоятельная проблема, и тогда противники активно доказывали, что стеклоомывающие жидкости без метанола будут слишком дорого стоить. Хотя на машину у граждан денег хватало. Но стеклоомывающие жидкости с метанолом опасны для человека за рулем, его пары попадают в кабину, а это прямой путь к отравлению. Может быть, и малыми дозами, поэтому не смертельно, но это отравление, — отметил Геннадий Онищенко в беседе с «Известиями».

Директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава Татьяна Клименко, говоря о «культуре пития в России» напомнила, что в контексте употребления алкоголя не существует безопасной дозы. Она предостерегла от употребления суррогатов алкоголя.

«Это не просто некачественный алкоголь, а смертельный яд, чаще всего содержащий метанол или другие технические спирты, — заявила она. — Употребление таких веществ – это настоящая лотерея с крайне низким шансом не только на сохранение зрения или других жизненно важных функций, но и на выживание в целом. Последствия могут быть молниеносными и необратимыми: тяжелейшие отравления, слепота, кома и смерть».

Требуется легализация

Метанол запрещен к использованию уже много лет, находится в списке ядовитых веществ и его незаконный оборот подпадает под действие Уголовного кодекса РФ, отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Соответственно, все организации, которые используют его сейчас, должны нести соответствующую ответственность, отметил он.

— Однако вся страна использует метанолсодержащие стеклоомывающие жидкости, так как они намного дешевле, не имеют резкого запаха, лучше ведут себя на морозе, чем содержащие изопропиловый спирт. Его используют даже те, кто выступает против легализации метанола. НАС давно последовательно выступает за легализацию использования метанола в омывающей жидкости: запрет был введен из-за того, что такие жидкости отдельные граждане употребляют в качестве суррогатов алкоголя. Мы уверены, что использование денатурирующих добавок, немедленно вызывающих рвотный рефлекс, позволит преодолеть эту проблему, — заявил «Известиям» Антон Шапарин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Багдасаров

Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей при обязательной денатурации является одним из требований Федерального закона № 108-ФЗ, которым правительство наделено полномочием по разработке и утверждению порядка проведения денатурации метанола и жидкостей.

— В связи с этим Минпромторг России по поручению правительства РФ разработал проект постановления, регламентирующий порядок добавления денатурирующей добавки в метанол, а также устанавливающий случаи, при которых денатурация является необязательной. В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования, — отметили в пресс-службе ведомства.

При этом в министерстве также напомнили, что в настоящее время запрет на использование метанола при производстве стеклоомывающих жидкостей введен как на уровне ЕАЭС, так и решением главного санитарного врача РФ.