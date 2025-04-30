Доля фальсификата омывающих и охлаждающих автожидкостей в рознице приблизилась к 40%, рассказали «Известиям» продавцы. Госдума планирует в конце мая принять во втором чтении законопроект об ужесточении контроля за оборотом метанола.

Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, новый закон устанавливает требование к маркировке метилового спирта и технических жидкостей с его содержанием. Одновременно ужесточится контроль за оборотом метанола в целом, который часто используется в поддельных охлаждающих и стеклоомывающих растворах.

По данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ), это позволит убрать с рынка контрафактные автомобильные жидкости, в том числе ядовитую незамерзайку для омывания стекол. С 2007 года постановлением главного санитарного врача РФ введен запрет на использование метанола в ее составе, добавили в Минпромторге.

До 30–40% рынка может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава, рассказала директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко. По ее словам, производители используют метанол из-за его низкой стоимости, хотя его применение в таких товарах законодательно запрещено.

Доля контрафактных антифризов и тормозных жидкостей в 2024 году оценивалась в 25–35%, причем в отдельных регионах она достигает 40–50%, добавила эксперт.

Эти данные подтверждает директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков. На рынке автожидкостей до 30% продукции могут быть контрафактными, это касается не только незамерзаек, но и антифризов, тормозных жидкостей, масел, отметил он.

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Веществ доказательство: доля фальсификата незамерзаек в рознице приблизилась к 40%