Веществ доказательство: доля фальсификата незамерзаек в рознице приблизилась к 40%

Доля фальсификата омывающих и охлаждающих автожидкостей в рознице приблизилась к 40% , рассказали «Известиям» продавцы. Минпромторг планирует ввести маркировку для такой продукции, в том числе для антифризов и тормозных жидкостей. Одновременно ужесточится контроль за оборотом метанола в целом, который часто используется в поддельных охлаждающих и стеклоомывающих растворах . Соответствующий законопроект может быть рассмотрен во втором чтении уже в мае. Как это поможет в борьбе с контрафактом — в материале «Известий» .

Как будут бороться с контрафактными автожидкостями

Госдума планирует в конце мая принять во втором чтении законопроект об ужесточении контроля за оборотом метанола. Как сообщили «Известиям» в Минпромторге, новый закон устанавливает требование к маркировке метилового спирта и технических жидкостей с его содержанием . Порядок контроля за такими товарами будет устанавливать уполномоченный орган, определенный правительством, добавили в ведомстве.

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По данным Общественной потребительской инициативы (ОПИ), это позволит убрать с рынка контрафактные автомобильные жидкости, в том числе ядовитую незамерзайку для омывания стекол . С 2007 года постановлением главного санитарного врача РФ введен запрет на использование метанола в ее составе , добавили в Минпромторге.

Контрафактные стеклоомывающие жидкости с метанолом широко распространены на российском рынке, особенно в низком ценовом сегменте. До 30–40% может приходиться на контрафакт или продукцию с нарушением состава , рассказала директор по маркетингу ГК «АвтоРусь» Анастасия Ломаченко. По ее словам, производители используют метанол из-за его низкой стоимости, хотя его применение в таких товарах законодательно запрещено .

Доля контрафактных антифризов и тормозных жидкостей в 2024 году оценивалась в 25–35%, причем в отдельных регионах она достигает 40–50% , добавила эксперт.

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Эти данные подтверждает директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков. На рынке автожидкостей до 30% продукции могут быть контрафактными, это касается не только незамерзаек, но и антифризов, тормозных жидкостей, масел, отметил он.

По информации ОПИ, контроль может проводиться на основе цифрового реестра в государственной информационной системе промышленности, где должны регистрироваться организации и индивидуальные предприниматели, работающие с метиловым спиртом . В него же включат перевозчиков и лиц, осуществляющих переработку, реализацию и хранение метанола. Делается это, чтобы исключить попадание ядовитого спирта в пищевые продукты и отравление людей, отметили в ОПИ.

— Метиловый спирт — сильнодействующий яд, который по вкусу схож с этиловым (пищевым) спиртом. В последние годы участились случаи его попадания в алкогольную продукцию, что привело к массовым отравлениям людей , — заявили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

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Закон предполагает создание министерством перечня метанолсодержащих товаров, разрешенных для торговли в розницу. Если продукт не попадет в этот список, то торговать им в розницу нельзя . Вместе с тем, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»), с 2025 года вводится контроль и за торговлей специальными автожидкостями без метанола, которые чаще всего подделывают .

— С марта 2025-го запущена регистрация участников оборота специальных автожидкостей в информационной системе маркировки «Честный знак», — сообщили «Известиям» в ЦРПТ. — А с 1 сентября производители и импортеры начнут наносить коды на антифризы, омывающие, тормозные и прочие автожидкости. Кроме того, вводится маркировка автомобильных масел .

С 1 декабря оборот немаркированной продукции будет запрещен. Далее, с 1 апреля 2026 года, предприятия розничной торговли начнут передавать данные о выводе товаров из оборота в систему «Честный знак», добавили в ЦРПТ.

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По данным Союза автосервисов, нередко вместо моноэтиленгликоля и гликоля в поддельных антифризах используется метанол.

— Использование некачественной автохимии может привести к серьезным проблемам — от коррозии системы охлаждения до отказа тормозов, повреждения двигателя , — рассказал «Известиям» Иларион Демчиков.

Россия занимает четвертое место по объему производства метанола, обеспечивая около 5% мирового производства . Его также используют для изготовления бензиновых октаноповышающих присадок, синтетических смол, агрохимикатов и дезинфицирующих средств, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Используется он и для производства красок, лаков, растворителей и прочих товаров.

— Очень важно, чтобы метанол из промышленности не попадал в товары, где его использовать запрещено. Для этого и нужна маркировка , — рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

Сколько на рынке ядовитых омывайки и антифризов

Если допустить, что правильной омывайкой является только продукт на основе изопропилового спирта, а все остальное контрафакт, то по субьективным оценкам легальной продукции меньше четверти рынка , сказал «Известиям» автоэксперт Дмитрий Деньшов.

По информации ГК «АвтоРусь», основной канал распространения — нестационарные торговые точки, авторынки и маркетплейсы .

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— Немало автомобилистов покупают контрафактную незамерзайку из-за дешевизны и эффективности. Она лучше очищает ветровое стекло, чем жидкости на основе изопропилового спирта, — рассказал «Известиям» эксперт «Народного фронта. Аналитика», руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Метанол крайне опасен для здоровья человека при попадании внутрь, но при использовании по назначению для омывания стекла автомобиля однозначного вреда здоровью не зафиксировано , отметил эксперт.

По его словам, торговцы ядовитой омывайкой в кустарных условиях смешивают спирт с водой, добавляют ароматизаторы или отдушки, разливают в канистры по 4–5 л и распространяют через сайты объявлений или «с рук» вдоль дорог .

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Производители контрафакта часто получают метанол из промышленных предприятий, где он используется как технический растворитель или антифриз , добавила Анастасия Ломаченко.

Эксперты отмечают, что метанол представляет вред для автомобиля, если используется в поддельном антифризе .

— Метанол дешевле моноэтиленгликоля, у него низкая температура кипения, поэтому охлаждающая жидкость на его основе быстро закипает с образованием пузырьков и риском локального перегрева двигателя , — сказал «Известиям» технический эксперт Sintec Александр Сосновский. — Поддельщики также экономят на пакетах ингибиторов (присадки), из-за чего антикоррозионные свойства у таких продуктов низкие. Антифризы на основе метанола разъедают алюминиевые моторы изнутри .

Контроль за оборотом метанола поможет сократить долю фальсификата и усложнит доступ контрафактной продукции на розничный рынок , считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Инициатива Минпромторга по ужесточению контроля за оборотом метанола — шаг в правильном направлении , — считает член правления Союза автосервисов РФ, заместитель директора сети «ЕвроАвто» Илья Плисов. — Без ограничения доступа к основному сырью бороться с нелегальной продукцией крайне сложно. Но также важно обеспечить эффективное исполнение новых требований на практике .