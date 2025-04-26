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Ничего личного: Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки

Готовятся ли компании активизировать бизнес в России
Фото: Global Look Press
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Компании Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте свои товарные знаки. Так, Chanel до 2034 года узаконила уже три наименования, продавать в России она планирует парфюмерию, мыло, гели для ванны и душа и другие товары. Как считают эксперты, регистрация товарного знака позволит компаниям также защищать свои права интеллектуальной собственности, в том числе в российских судах. Какие еще компании регистрируют свои бренды и прощупывают сейчас почву для возвращения в РФ — в материале «Известий».

Что будут продавать в РФ Chanel и Rolex

Компании Chanel и Rolex получили регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков со сроком действия до 2034 года, выяснили «Известия». Так, французский бренд через швейцарский филиал компании Chanel SARL зарегистрировал сразу три наименования: Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel. Согласно карточкам компании, под этими марками она планирует продавать в России целый спектр своих товаров, в том числе одеколон, духи, парфюмерную воду, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны. Также в числе товаров — средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности.

Парфюм
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Французский люксовый бренд Chanel заявил об уходе из России в марте 2022 года. При этом до 2024-го об окончательном сворачивании деятельности в нашей стране речи не шло, компания продолжала арендовать магазины и бутики, хотя и не вела продажи. Однако, как сообщали «Известия», весной 2024-го она заявила о прекращении контрактов с арендодателями. По данным СМИ, выручка ООО «Шанель» в 2022-м сократилась на 75,6%, до 4,5 млрд рублей, а чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 1,7 млрд рублей годом ранее. По итогам 2024-го компания неожиданно показала прибыль в 3,5 млрд. Эти данные подтверждает «СПАРК-Интерфакс».

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Люксовый бренд окончательно сворачивает свой бизнес в РФ после приостановки деятельности в 2022-м

Позвонив в офис компании в Москве, «Известия» выяснили, что он работает, однако комментировать информацию о регистрации товарных знаков и возвращении в Россию не стали. Редакция направила официальный запрос в компанию.

Швейцарский бренд Rolex также получил регистрацию товарного знака под одноименным названием до 2034 года. Из карточки следует, что его правообладателем стала компания Rolex Promotions Sa с указанием адреса штаб-квартиры в Женеве. Ее основной вид деятельности — производство часов и аксессуаров к ним. В 2024 году, как сообщали СМИ, компания регистрировала торговые марки часов Air King. Согласно сайту бренда, основным дистрибьютором в России остается компания Mercury, у которой есть свои бутики в Москве, Екатеринбурге, Сочи и Санкт-Петербурге.

Часы
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

«Известия» также направили запросы в Rolex и Mercury.

Как сообщали «Известия», на данный момент Роспатент зарегистрировал товарные знаки Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Заявки на их регистрацию продолжают подавать также Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy и другие иностранные компании. При этом сами бренды публично ни о регистрации товарных знаков, ни о возвращении к работе в РФ не заявляют.

Редакция направила запрос в Роспатент с просьбой прокомментировать регистрацию товарных знаков Chanel и Rolex, а также других компаний.

Спастись от фальсификата

Пока есть только косвенные предпосылки для возвращения ушедших брендов в Россию или прихода новых, триггером может стать снятие санкций и политическая разрядка, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

— Вместе с тем в стране наблюдается рост контрафакта в том числе и ушедших брендов, а также есть прецеденты, когда товарные знаки используются не самими брендами. Поэтому идет волна перерегистраций для защиты товарного знака от возможного несанкционированного использования, — пояснил представитель бизнеса «Известиям».

По его словам, в первую очередь могут вернуться европейские компании, которые массово покидали Россию с началом санкционного давления. Наиболее вероятные кандидаты — Inditex (Zara, Bershka и т.д.), а также Uniqlo.

У тенденции к регистрации товарных знаков иностранными компаниями есть две причины. Первая — они действительно планируют вернуться на рынок, вторая — они хотят найти правовую защиту своих товарных знаков, регистрацию которых, несмотря на свой уход из РФ, они сохранили, — заявил «Известиям» глава общественного совета при Роспотребнадзоре кандидат юридических наук Олег Павлов.

магазин косметики
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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По его словам, любая компания заинтересована в том, чтобы в странах продавался только оригинальный товар, а доход от его продажи шел ей в бюджет. Для этих целей могут продлеваться или обновляться товарные знаки, подчеркнул эксперт.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что говорить о каком-то масштабном возвращении в РФ иностранных компаний пока преждевременно. При этом он полагает, что наличие зарегистрированного товарного знака позволит иностранному бизнесу опять начать работать в нашей стране, как только ему это будет удобно.

Компания Ролекс
Фото: Global Look Press/Jose Rojas

Если они делают эту регистрацию, значит, допускают для себя работу в России. Сейчас они как бы застолбили тут территорию. А вот что будет дальше, зависит уже от множества факторов, прежде всего геополитических, — пояснил эксперт, отметивший при этом улучшение международной обстановки.

По его словам, еще одной проблемой для возвращения иностранного бизнеса может стать сложность проводить финансовые трансакции и отключение российских банков от системы SWIFT. Однако, по его мнению, как только этот вопрос решится, зарубежные бренды массово начнут возвращаться в Россию.

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