Ушедшие из России бренды регистрируют товарные знаки. Что это означает
Ряд иностранных компаний, ушедших с российского рынка, зарегистрировали новые товарные знаки. Соответствующие данные можно найти в базе Роспатента. Для чего компании пошли на этот шаг и насколько вероятно их возвращение на российский рынок — в материале «Известий».
Причины регистрации
• О том, что ушедшие из России компании регистрируют товарные знаки, стало известно благодаря изучению базы Роспатента. Сами бренды об этом публично не заявляли. В ответ на просьбы СМИ прокомментировать ситуацию некоторые компании, в частности, Hyundai, сообщили, что регистрация знаков — обычная практика. Планы по возвращению на российский рынок пока никто не озвучил.
• На данный момент Роспатент зарегистрировал товарные знаки Louis Vuitton, Kia, Hyundai и IKEA. Заявки на регистрацию товарных знаков продолжают подавать Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy, Rolex и другие иностранные компании.
• При этом есть риск досрочного прекращения действия товарных знаков некоторых компаний. В частности, это касается холдинга Inditex (Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti и другие). Также пока не было сообщений о перерегистрации товарных знаков ушедших H&M, Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Uniqlo, Vans, Levi Strauss & Co и других брендов.
• Регистрация новых товарных знаков иностранными компаниями, покинувшими российский рынок, — стратегический маневр. Прежде всего это способ сохранить контроль над своим брендом: даже если физически компания ушла, ее имя, логотип и узнаваемые элементы остаются под охраной, не позволяя третьим лицам (будь то конкуренты, бывшие партнеры или предприимчивые дельцы) использовать их в своих интересах. По российским законам, если правообладатель не использует товарный знак три года, его могут аннулировать.
• Также такая регистрация может давать сигнал и потребителям, и властям, что компании ушли с рынка не окончательно. Бренды оставляют за собой возможность вернуться, когда политическая и экономическая ситуация изменится. И, чтобы в будущем не начинать с нуля, они закрепляют за собой юридическое присутствие.
• Кроме того, в эпоху параллельного импорта и серого рынка регистрация товарного знака выступает одним из немногих рычагов влияния на ситуацию. Она позволяет инициировать правовые разбирательства против недобросовестных поставщиков или нарушителей, а также представлять свои интересы.
Возможность возвращения в Россию
• Вероятность возвращения ушедших из России иностранных компаний зависит от экономических и политических аспектов, а также корпоративной стратегии. Бизнес прагматичен: если рынок остается прибыльным, а спрос на продукцию высок, то компании будут искать пути вернуться. Россия — огромный потребительский рынок с устойчивым спросом в ряде отраслей. Уход с этого рынка привел к миллиардным потерям предприятий. Например, по данным РФПИ, американские компании потеряли более $300 млрд.
• Однако бренды вынуждены учитывать репутационные риски. В условиях глобальной повестки возвращение в Россию может вызвать критику на родине, особенно со стороны медиа, инвесторов и потребителей, чувствительных к политике и этике. Но информационная повестка меняется, в том числе благодаря стремлению нового президента США Дональда Трампа выстроить диалог с Россией.
• Также стоит учитывать, что многие компании не ушли из страны полностью. Они передали бизнес в руки третьих лиц, сохранили товарные знаки, а также продолжили косвенное присутствие через параллельный импорт. Вероятность возвращения будет зависеть от скорости нормализации отношений, экономической выгоды и способности компаний к гибкости.
Реакция российского рынка
• Массовое возвращение иностранных брендов, безусловно, скажется на российском рынке. За время их отсутствия отечественные компании получили уникальную возможность занять освободившиеся ниши, укрепить свои позиции, развить локальные бренды и привыкнуть к тому, что конкуренции с глобальными гигантами больше нет. Однако возвращение бывших «тяжеловесов» увеличит конкуренцию в ценовой плоскости, а также по другим показателям — качеству, сервису и маркетингу. Иностранные компании если и вернутся, то уже с учетом прежнего опыта и новых реалий. Тем, кто за время отсутствия иностранных предприятий не успел выстроить устойчивую бизнес-модель, масштабироваться или нарастить лояльную аудиторию, придется тяжело.
• Возможное возвращение иностранных брендов может ударить по инвестиционным ожиданиям отечественных предприятий. Пока иностранцы отсутствовали, многие российские компании рассчитывали на долгосрочные перспективы роста. Но, если бренды вернутся, особенно с правом выкупа или через партнерские схемы, локальным игрокам придется пересматривать свои стратегии, а в некоторых случаях — отступать.
• Вместе с тем для некоторых сфер это может стать катализатором развития. Те, кто выстоит и адаптируется, выйдут на новый уровень. У некоторых российских компаний может появиться шанс стать партнерами, дистрибьюторами или даже совладельцами возвращающихся брендов. Рынок станет более живым и динамичным.
• При этом российские власти уже неоднократно заявляли, что продолжат поддерживать отечественных производителей. В частности, президент страны Владимир Путин поручил разработать максимально прозрачные правила возвращения на российский рынок, при этом закрепив преимущества для местных брендов.
При написании материала «Известия» беседовали и учитывали мнения:
- экономиста Дмитрия Голубовского;
- юриста практики интеллектуальной собственности фирмы «Косенков и Суворов» Вячеслава Игумнова;
- заслуженного юриста России, доктора юридических наук и профессора Ивана Соловьева;
- автоэксперта Игоря Моржаретто;
- вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра;
- руководителя центра политэкономических исследований Василия Колташова.