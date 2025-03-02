ПК не грузятся: на рынке появилась поддельная электроника российских брендов

На рынке появилась фальшивая электроника отечественных марок — продавцы реализуют поддельные компьютеры, ноутбуки, а также профессиональное оборудование , поставляемое по госзаказу. Об этом «Известиям» рассказали сотрудники отечественных производителей, а также в профильных ассоциациях, представляющих их интересы. Это происходит в то время, как популярность и спрос на российские гаджеты растут, отмечают эксперты. Чем опасна покупка таких гаджетов — в материале «Известий» .

Какую российскую электронику начали подделывать

О том, что продукцию российских брендов электроники начали подделывать, «Известиям» рассказали представители производителей и общественники.

— В этом году мы столкнулись с несколькими такими случаями в категориях серверов, коммутаторов, мобильных устройств, когда неизвестные нам продавцы используют наш бренд , — рассказали «Известиям» в Fplus. — Как правило, это попытки сделать быстрые деньги, воспользовавшись моментом и невнимательностью покупателя .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам представителя компании, поддельное инфраструктурное оборудование зачастую не выполняет заявленные функции .

— Заказчик обращается к нам, присылает серийный номер, а он не соответствует ни одному из наших продуктов , — рассказывает он. — Розничные продукты мониторятся внутренними силами по основным розничным площадкам.

По его словам, появление подделок свидетельствует о том, что российские бренды электроники уже приобрели определенную узнаваемость, особенно в условиях засилья электроники no name из Юго-Восточной Азии .

Fplus пока не обращался в правоохранительные органы. Его представители утверждают, что проблема решается обращениями к торговым площадкам, которые оперативно снимают контрафактный товар с продажи .

Другой российский производитель электроники — ICL — пошел дальше и обратился в суд, обвинив одного из поставщиков электроники по госзаказу в нарушении ее исключительных прав на товарный знак , писали СМИ. Под ее брендом в госорганы технику поставляла совершенно другая компания . Ранее сообщалось, что ICL подала иск в июне 2024 года на сумму 1,9 млн рублей и выиграла суд. «Известия» направили запрос в компанию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сталкивался с подделками и источник «Известий», близкий к другому производителю электроники.

— Многие розничные товары собираются на крупных китайских фабриках — эти подрядчики могут не придавать значения тому, что тиражируют чужую интеллектуальную собственность , — рассказал он.

Действительно, российские бренды сталкиваются с проблемой контрафакта, подтверждает представитель ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и электроники РАТЭК Антон Гуськов. Они наносят ущерб российским производителям и в случае, когда недобросовестные магазины продают непосредственно подделку под отечественным брендом, и когда подделывают известный международный товарный знак, ведь такая продукция конкурирует по цене не с оригиналом, а с более доступной российской маркой , считает он.

— Именно поэтому мы предлагаем ввести на законодательном уровне кабинет правообладателя на маркетплейсах, через который у производителей будет реальный инструмент борьбы с контрафактом , — добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Минпромторг России находится в тесном взаимодействии с отечественными производителями электроники, в том числе по вопросу выявления на внутреннем рынке контрафактной продукции российских брендов , сообщили «Известиям» в ведомстве. Сейчас в РФ проходит добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Это один из ключевых и наиболее динамично развивающихся проектов в сферах цифровизации торговли и контроля за оборотом продукции , считают в ведомстве. В случае введения обязательной маркировки данные прослеживаемости будут учитываться при проведении проверок и принятии решений в отношении недобросовестных производителей и поставщиков , отметили в его пресс-службе.

Насколько популярны российские гаджеты

По словам гендиректора консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, проблема подделок отечественной вычислительной техники фиксируется с 2022 года. В первую очередь это касается персональных компьютеров, ноутбуков, а в последнее время — и серверной продукции , рассказала она. По ее словам, под видом реестровых российских устройств на рынок поступает иностранная техника, что негативно сказывается на имидже отечественных производителей .

— Распространение подделок связано с тем, что объемы закупаемой отечественной вычислительной техники начали серьезно расти благодаря государственным мерам поддержки , включая преференции и ограничения в закупочной деятельности на регулируемом сегменте рынка, а также введенные санкции. Заказчики всё чаще выбирают отечественные решения, чем пользуются недобросовестные поставщики, пытаясь выдать дешевый и некачественный импорт за российскую продукцию , — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По ее мнению, ключевая мера в борьбе с контрафактом — введение обязательной маркировки, которая позволит отслеживать происхождение продукции и минимизировать риски попадания такой продукции в официальные каналы поставок .

Подделка бренда обычно означает его признание , отметил партнер ComNews Research Леонид Коник.

— Контрафактные сумки Louis Vuitton, спортивная обувь Nike или Adidas давно стали притчей во языцех. Аналогично дела обстоят и с электроникой. Долгое время первые места по количеству подделок в мире занимали смартфоны iPhone и Samsung . Но ближе к 2020 году на рынке стали появляться пиратские телефоны китайских брендов — Huawei, Xiaomi, Realme и других, и связано это было с резко возросшим качеством оригинальных продуктов этих марок, — напомнил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В появлении подделок российской электроники — от серверов до мобильных устройств — тоже хочется увидеть признание качества , отметил он.

— Пока ее основными потребителями являются госструктуры, обязанные закупать отечественную продукцию, которая числится в соответствующих реестрах . Пользуясь этой рыночной конъюнктурой, нечистые на руку сборщики стали отправлять таким заказчикам, особенно в регионах, контрафакт: устройства брендов и моделей, которые указаны в официальных перечнях, начиная с Единого реестра российской радиоэлектронной продукции , — отметил Леонид Коник.

Контрафактная электроника российских брендов появляется на фоне того, что спрос на отечественные гаджеты растет в принципе. Одним из заметных трендов 2024 года на рынке электроники можно назвать выросший спрос на российские бренды , рассказали «Известиям» в сети «М.Видео-Эльдорадо» и подтвердили другие игроки рынка. В первую очередь это заметно по игровым аксессуарам, например наушникам и гарнитурам, — их продажи увеличились на 143% в денежном и на 164% в количественном выражении, отметили в объединенном ритейлере.

Продажи отечественных устройств хранения данных выросли на 110% в денежном и на 61% в количественном выражении. Растут объемы реализации российских телевизоров, умных колонок и многих других наименований бытовой техники и электроники , рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко