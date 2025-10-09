Реклама
Министр нацбезопасности Израиля заявил о грозящем Нетаньяху свержении из-за ХАМАС

Министр Бен-Гвир: мы свергнем правительство Нетаньяху, если ХАМАС не ликвидируют
Фото: Global Look Press/Will Oliver/Pool via CNP
Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может быть свергнуто представителями министерства национальной безопасности страны и министрами из партии «Оцма Йехудит» в случае, если палестинское движение ХАМАС не будет отстранено от власти в Газе. Об этом 9 октября сообщил глава министерства нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

«Если режим ХАМАС не будет свергнут или если нам только скажут, что он свергнут, а на самом деле он продолжит существовать под другим прикрытием, «Оцма Йехудит» свергнет правительство», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Бен-Гвир уточнил, что уже выдвинул это условие Нетаньяху на переговорах, которые прошли несколькими днями ранее. Он подчеркнул, что в рамках своего выступления он провел «четкую красную линию», транслирующую его нежелание входить в правительство, которое позволит палестинскому движению править на территории анклава, а также добавил, что ему удалось получить обещание от главы государства о недопущении такой ситуации.

Израиль и ХАМАС в этот же день подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое, по словам президента США Дональда Трампа, может пройти 13 либо 14 октября. Представители ХАМАС 3 октября подтвердили готовность на передачу управления сектором Газа палестинскому комитету.

