Трамп анонсировал освобождение израильских заложников 13 или 14 октября

Президент США Дональд Трамп анонсировал освобождение израильских заложников в понедельник или вторник, 13 или 14 октября. Об этом 8 октября пишет газета The New York Times.

«Прямо сейчас делается всë возможное для освобождения заложников», — приводит издание комментарий американского лидера телеканалу Fox News.

Он добавил, что в настоящее время формируется так называемый «Совет мира», который будет иметь большое влияние.

«Я думаю, вы увидите, как Газа будет восстановлена», — подытожил Трамп.

До этого, 8 октября, Трамп сообщил, что может в конце текущей недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам анклав.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников ранее 9 октября. Как сообщил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности.

Представитель правительства страны Шош Бедросян заявила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. По данным ХАМАС, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на примерно 2 тыс. палестинских заключенных.

