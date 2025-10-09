Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков сообщил о паузе в переговорах между РФ и Украиной из-за действий Киева
Происшествия
Силы ПВО за час уничтожили девять беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря
Мир
Президент Филиппин призвал организовать эвакуацию населения после землетрясения
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 23 БПЛА ВСУ над территорией РФ
Мир
В Норвегии объявили о запуске программы по борьбе с БПЛА на $1,5 млрд
Авто
В Госдуме предложили отложить введение утильсбора в особых случаях
Мир
Путин заявил о поддержке Россией решения о создании формата СНГ+
Мир
Постпред США при ООН заявил о наличии «мощного оружия» у Вашингтона
Мир
The Telegraph сообщила о возможных планах Трампа ввести пошлины против Норвегии
Политика
В Кремле указали на сохранение импульса Анкориджа по переговорам РФ и США
Армия
ВС РФ ударом авиабомб поразили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области
Интернет и технологии
Ученые разработали алгоритм для выявления ошибок в изображениях
Мир
Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальную встречу в РФ в декабре
Общество
Синоптик спрогнозировал начало метеорологической зимы в Москве в ноябре
Спорт
ФК «Оренбург» объявил о назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера
Мир
Лукашенко призвал не допустить втягивания стран СНГ в опасные авантюры
Авто
Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси
Сюжет:

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

Reuters: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
0
EN
Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters.

«Официальные лица с обеих сторон подтвердили, что они подписали соглашение после непрямых переговоров на египетском пляжном курорте Шарм-эш-Шейх. В соответствии с соглашением боевые действия прекратятся, Израиль частично уйдет из Газы, а ХАМАС освободит всех оставшихся заложников <...> в обмен на сотни заключенных, удерживаемых Израилем», — сообщает издание.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что прекращение огня вступит в силу после ратификации соглашения правительством, которое соберется после заседания кабинета министров безопасности. После этого грузовики с продовольствием и медикаментами будут допущены в сектор Газа для помощи жителям.

Несмотря на подписание соглашения, палестинский источник сообщил изданию, что окончательный список людей, подлежащих освобождению, еще не был составлен. Уточняется, что палестинская сторона добивается освобождения известных заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, а также сотен задержанных во время израильских операций.

Также стороны еще не обсуждали дальнейшие шаги в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Несмотря на это, объявление о прекращении боевых действий и возвращении заложников было встречено с ликованием как в Газе, так и в Израиле.

Военное бездействие: Израиль и ХАМАС сделали первый шаг к урегулированию
Однако при согласовании второго этапа мирной сделки могут возникнуть сложности

Ранее в этот день представитель правительства страны Шош Бедросян заявила, что по истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Кроме того, Бедросян также отметила, что сегодня утром в Египте все стороны подписали окончательный проект первого этапа, который предусматривает освобождение всех заложников.

В этот же день палестинское движение ХАМАС заявило, что оставшихся в живых израильских заложников обменяют на примерно 2 тыс. палестинских заключенных.

Также 9 октября член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение получило гарантию от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025