ХАМАС получило гарантии от посредников о невозобновлении боевых действий в Газе

Палестинское движение ХАМАС получило гарантию от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа. Об этом 9 октября сообщил член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан.

«В этот раз мы четко услышали от посредников, а также от администрации США, что они гарантируют соблюдение Израилем взятых на себя обязательств», — сказал Хамдан в эфире телеканала Al Araby.

По его словам, ХАМАС готово обсуждать вопрос разоружения в рамках консультаций с палестинцами о будущем сопротивления израильской оккупации. Он также добавил, что палестинское движение не потерпит внешнего вмешательства в управление Газой.

Ранее в этот день режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступил в силу.

Американский президент Дональд Трамп сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам палестинский анклав. При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.

Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что созовет кабмин днем 9 октября, чтобы согласовать первый этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа.

