Военное бездействие: Израиль и ХАМАС сделали первый шаг к урегулированию

Израиль и ХАМАС 9 октября подписали в Шарм-эш-Шейхе соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Это стало первым шагом к реализации мирного плана Дональда Трампа. Посредники настроены оптимистично: президент Египта, присутствовавший на церемонии подписания, отметил, что соглашение по Газе «даст народам Ближнего Востока надежду на стабильное будущее». Однако, как считают эксперты, праздновать триумф пока рано. По их мнению, радикально настроенные лица в израильском правительстве могут попытаться сорвать дальнейший переговорный процесс. При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после возвращения заложников может утратить импульс к сохранению конструктивного диалога с палестинской стороной.

Прекращение боевых действий

Новостью о достижении компромисса первым официально поделился президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что палестинское движение и израильские переговорщики вышли на сделку. «Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Фото: Telegram

В полдень 9 октября стороны договорились о первой фазе плана урегулирования конфликта. В основу соглашения легла предложенная Трампом формула «48 на 2000». Палестинская сторона обязалась освободить 48 заложников в обмен на 250 пожизненно осужденных палестинцев. Также в «обменный фонд» вошли порядка 1,7 тыс. жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан, арестованных с октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение следующих суток ЦАХАЛ прекратит военную активность в Газе и отведет силы на заранее согласованную линию (за пределы жилых зон), а затем (в течение ближайших 72 часов) произойдет обмен заложниками и заключенными. Один из членов политбюро ХАМАС подтвердил, что движение получило заверения от посредников, включая США, что израильтяне не используют перемирие для перегруппировки и последующего возобновления боевых действий.

— Этот документ даст надежду на справедливое и стабильное будущее всем народам региона, — сказал Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, где в начале этой недели начался переговорный процесс.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Россия приветствовала прогресс в переговорах. Как отметил на днях глава МИДа Сергей Лавров, план президента США по урегулированию ситуации в сектора Газа — лучшее, что сейчас есть «на столе». Более того, он выглядит реалистичным, в случае если его примут палестинцы. Позднее эту мысль продолжил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова, заявив, что в Кремле поддерживают согласие сторон в отношении первой фазы сделки. Кроме того, стоит отметить, что в плену остается уроженец Донбасса Максим Харкин. По имеющейся информации, он числится в списке живых. И заключение сделки открывает путь к его скорому освобождению.

Соотношение «1 к 48», навязанное Белым домом Западному Иерусалиму, на первый взгляд выглядит проигрышным. Однако если сравнить его с январским обменом (87 палестинцев за каждого израильтянина) или со «сделкой Шалита» 2011 года (когда за возвращение старшины ЦАХАЛ Гилада Шалита израильская сторона освободила более тысячи человек), ситуация для израильтян сложилась благоприятно, тем более что все символические требования палестинцев, включая освобождение влиятельных полевых командиров (например, Марвана Баргути) и передачу бойцов элитного подразделения «Нухба», были ими отклонены.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Оставлен без внимания и запрос на передачу ХАМАС тел прежних руководителей движения в Газе — братьев Мухаммеда и Яхьи Синвар. Однако здесь высока вероятность, что кулуарные торги продолжаются и Израиль решится вернуть останки вожаков за счет уменьшения числа освобождаемых заключенных. Сейчас можно говорить о крайне высокой степени заинтересованности всех вовлеченных сторон в скорейшем заключении соглашения, пускай и в усеченном виде, говорит «Известиям» сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

— Каждая из сторон, включая посредников, надеется снизить влияние турбулентности, делающей конфликт плохо прогнозируемым фактором дестабилизации уже не только Ближневосточного региона, но и значительного сегмента мировой экономики и мировой безопасности. Кроме того, все без исключения участники и спонсоры соглашения намерены представить его в максимально выигрышном свете как судьбоносное историческое событие, даже если оно таковым не является в действительности, и использовать полученный эффект для достижения собственных, преимущественно внутриполитических, целей, — подчеркнул востоковед.

Когда ожидать второй этап сделки

Обмен заложниками — только первый этап плана по урегулированию. И самый простой. После того как процедура будет завершена, сторонам предстоит заняться обсуждением послевоенного устройства эксклава.

И здесь начинаются взаимные красные линии. Палестинское движение не готово к разоружению, настроено сохранить влияние на политическую жизнь послевоенного сектора Газа. Для израильтян это неприемлемо: в еврейском государстве убеждены, что сохранение влияния ХАМАС (пусть даже остаточного) в секторе Газа повысит шансы повторения кризиса.

Фото: Global Look Press/Chen Junqing

Как замечает в этом контексте программный менеджер РСМД Иван Бочаров, созданная сторонами переговорная база не внушает оптимизма.

— Даже первая фаза мирного плана может быть сорвана, не говоря уже о том, что не решены фундаментальные проблемы, включая вопрос о том, кто будет управлять сектором Газа после окончания боевых действий. Риск срыва договоренностей возможен как из-за непреднамеренной, так и управляемой эскалации, — указывает он.

Аналогичной позиции придерживается и иракский эксперт Сафаа аль-Асам.

— Даже если стороны придут к временным договоренностям об обмене заложниками или частичном выводе войск, отсутствие четкого механизма контроля за вооружением и гарантий невозобновления боевых действий может привести к срыву договоренностей уже на раннем этапе, — рассказал «Известиям» эксперт.

По его словам, Вашингтон крайне заинтересован в успешном завершении сделки между Израилем и ХАМАС. На позицию США, по его мнению, заметно повлияла активизация региональных игроков — Катара, Турции, Саудовской Аравии и Египта, которые на протяжении последних недель активизировали посреднические усилия.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Однако дальнейшая устойчивость мирного плана не вызывает чувства уверенности, поскольку запрос на продолжение военной кампании в Газе сохраняется со стороны части израильского истеблишмента.

— Учитывая, что от ХАМАС поступают противоречивые сведения о том, в какой степени он готов согласиться на осуществление «20 пунктов» Трампа, вполне вероятно, что с позволения Белого дома Нетаньяху после освобождения заложников — главного требования, которое к нему предъявляла оппозиция, — утратит стимулы продолжать переговоры, тогда как позиция вести войну до полного уничтожения ХАМАС снова может быть поднята на штык, — сказал «Известиям» научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады им. Г.А. Арбатова Алексей Юрк.

По словам Григория Лукьянова, основным источником кратко- и среднесрочных рисков для режима прекращения огня будет способность или неспособность договаривающихся сторон удержать под контролем радикалов и непримиримых сторонников войны до победного конца в своем лагере. В случае с ХАМАС, чьи наиболее одиозные военные и политические руководители были ранее физически ликвидированы, а новые радикалы еще не обрели вес и силу, ситуация сейчас видится даже более понятной и предсказуемой.

Фото: REUTERS

Наоборот, положение дел в Израиле остается по-прежнему неопределенным. Зависимость Нетаньяху от партнеров по коалиции в лице крайних сторонников войны и противников любых соглашений не только с ХАМАС, но и с палестинцами как таковыми Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира остается существенной. Ранее она уже неоднократно становилась причиной срыва израильской стороной договоренностей, достигнутых даже при самом высоком уровне посредничества и гарантий. Стоящее за ними поселенческое движение в отличие от сторонников войны в рядах ХАМАС усилило влияние на политику Израиля, а потому стало системным фактором, который невозможно не принимать во внимание, резюмировал эксперт.