В правительстве Израиля анонсировали освобождение заложников после прекращения огня

По истечении 24 часов после заседания правительства Израиля начнется 72-часовой период освобождения и возвращения заложников. Об этом 9 октября заявила представитель правительства страны Шош Бедросян.

По ее словам, вечером в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) состоится заседание кабинета министров, а в 18:00 — заседание правительства. Бедросян добавила, что в течение 24 часов после заседания кабинета министров в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня.

«И потом, по истечении этих 24 часов, начнется 72-часовой период, когда все наши заложники будут освобождены и возвращены в Израиль», — сказала представитель.

Она подчеркнула, что Израиль готовится принять заложников «в любом состоянии, в котором они могут оказаться». Кроме того, Бедросян также отметила, что сегодня утром в Египте все стороны подписали окончательный проект первого этапа, который предусматривает освобождение всех заложников.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передислоцируется к той желтой линии, о которой ранее было упомянуто, а военные будут контролировать около 53% территории сектора Газа.

В этот же день палестинское движение ХАМАС заявило, что оставшихся в живых израильских заложников обменяют на примерно 2 тыс. палестинских заключенных.

До этого, 8 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам анклав. При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.

Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы.

