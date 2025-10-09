Реклама
Жена Супоницкого рассказала о встрече с убийцей мужа за несколько дней до трагедии

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Супруга петербургского архитектора Александра Супоницкого Алиса 9 октября рассказала «Известиям», что видела предполагаемого убийцу своего мужа Константина Козырева в доме за несколько дней до трагедии.

«Я его встретила за два или три дня в парадной. Еще подумала, что кто-то у нас поселился новый. Мы со многими знакомы. Он поднимался до нашего этажа почему-то на лифте. И мы ехали вместе. Сначала поздоровались, потом я сказала «до свидания», а он так посмотрел на меня и тоже сказал «до свидания», — рассказала женщина.

Она также добавила, то во время расправы вместе с Супоницким была их дочь. Козырев встретил их у лифтов и приказал встать на колени, однако после этого мужчина сказал девочке идти домой.

В Санкт-Петербурге застрелили архитектора Супоницкого. Что известно

Супоницкого застрелили у лифта в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге накануне. Подозреваемый в убийстве предприниматель Константин Козырев после расправы ушел в квартиру, которую снимал, где устроил пожар и совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Позже источник «Известий» сообщил, что убийство архитектора, предположительно, произошло из-за его долга в $5 млн. Об этом свидетельствует соответствующая расписка от имени убитого. Также источник сообщил, что перед смертью Козырев написал сообщение своей бывшей жене. По данным собеседника, подозреваемый писал, что «будут обыски» и «по-другому он не мог».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

