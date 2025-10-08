Одним из погибших на Кременчугской улице оказался известный петербургский архитектор

Одним из погибших мужчин, чьи тела c огнестрельными ранениями обнаружили после пожара в доме на Кременчугской улице, оказался известный петербургский архитектор Александр Супоницкий. Об этом 8 октября сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники.

По словам собеседника, мужчину застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала. Стрелявший же после убийства ушел в квартиру, после чего и начался пожар.

Источник телеканала уточнил, что квартира, где произошло возгорание, была съемная.

Ранее в этот день сообщалось, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ