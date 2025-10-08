Уголовное дело возбудили после убийства в Петербурге архитектора Супоницкого

Уголовное дело возбудили по факту убийства в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого. Об этом 8 октября сообщает источник «Известий».

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

По словам собеседника, установлено, что у стрелявшего и Супоницкого был конфликт, в ходе которого 49-летний мужчина застрелил оппонента из карабина. После этого он вернулся в свою съемную квартиру, устроил пожар и совершил суицид. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

Как уточнил телеканал «78», убийцей мог быть бывший замдиректора холдинга «Петротрест» Константин Козырев. По данным источника, Козырев ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

Ранее в этот день сообщалось, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице нашли тела двух мужчин. Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала.

