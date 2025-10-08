Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана
Сюжет:

В Санкт-Петербурге застрелили архитектора Супоницкого. Что известно

0
EN
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Архитектор Александр Супоницкий 8 октября был застрелен в Санкт-Петербурге. Его тело обнаружили рядом с лифтом в коридоре многоквартирного дома на Кременчугской улице, где ранее произошел пожар. Подробнее об инциденте с известным петербургским архитектором читайте в материале «Известий».

Обстоятельства произошедшего

По предварительной информации, Супоницкого застрелили в момент, когда он провожал свою дочь в школу. Тело обнаружила супруга, которая услышала крик девочки. По словам источника «Известий», сразу после этого она спрятала детей в ванной комнате и вызвала полицию.

Кроме того, на месте преступления произошел пожар. В пятикомнатной квартире, где случилось возгорание, обнаружили тело бывшего замдиректора холдинга «Петротрест» Константина Козырева. Позже он стал подозреваемым в совершении убийства.

Бизнесмен выстрелил в архитектора, вернулся в свою квартиру и совершил самоубийство. Кроме того, Козырев в день трагедии написал сообщение своей бывшей жене. Как уточнил источник «Известий», в нем подозреваемый сообщил о том, что сегодня «будут обыски», а также что «по-другому он не мог».

Уточняется, что Супоницкий и Козырев были знакомы более 15 лет, брат архитектора строил дом рядом с участком предпринимателя. Более того, Супоницкий готовил проект загородного дома для семьи Козырева. При этом между мужчинами существовали долговые обязательства, и у одной из сторон возникла проблема с возвращением долга.

Согласно расписке от имени убитого, инцидент мог произойти из-за долга в $5 млн. Известно, что в 2019 году архитектор брал взаймы у бизнесмена более $3 млн.

Позже сообщалось, что Супоницкий недавно выиграл крупный тендер на работу в Москве. По мнению источника «Известий», убийство архитектора связано именно с его профессиональной деятельностью. Фирма Супоницкого, оформленная как ИП (индивидуальное предпринимательство), находилась в Московском районе Санкт-Петербурга. Его заработок в месяц составлял около 400 тыс. рублей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025