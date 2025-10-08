В Санкт-Петербурге застрелили архитектора Супоницкого. Что известно

Архитектор Александр Супоницкий 8 октября был застрелен в Санкт-Петербурге. Его тело обнаружили рядом с лифтом в коридоре многоквартирного дома на Кременчугской улице, где ранее произошел пожар. Подробнее об инциденте с известным петербургским архитектором читайте в материале «Известий».

Обстоятельства произошедшего

По предварительной информации, Супоницкого застрелили в момент, когда он провожал свою дочь в школу. Тело обнаружила супруга, которая услышала крик девочки. По словам источника «Известий», сразу после этого она спрятала детей в ванной комнате и вызвала полицию.

Кроме того, на месте преступления произошел пожар. В пятикомнатной квартире, где случилось возгорание, обнаружили тело бывшего замдиректора холдинга «Петротрест» Константина Козырева. Позже он стал подозреваемым в совершении убийства.

Бизнесмен выстрелил в архитектора, вернулся в свою квартиру и совершил самоубийство. Кроме того, Козырев в день трагедии написал сообщение своей бывшей жене. Как уточнил источник «Известий», в нем подозреваемый сообщил о том, что сегодня «будут обыски», а также что «по-другому он не мог».

Уточняется, что Супоницкий и Козырев были знакомы более 15 лет, брат архитектора строил дом рядом с участком предпринимателя. Более того, Супоницкий готовил проект загородного дома для семьи Козырева. При этом между мужчинами существовали долговые обязательства, и у одной из сторон возникла проблема с возвращением долга.

Согласно расписке от имени убитого, инцидент мог произойти из-за долга в $5 млн. Известно, что в 2019 году архитектор брал взаймы у бизнесмена более $3 млн.

Позже сообщалось, что Супоницкий недавно выиграл крупный тендер на работу в Москве. По мнению источника «Известий», убийство архитектора связано именно с его профессиональной деятельностью. Фирма Супоницкого, оформленная как ИП (индивидуальное предпринимательство), находилась в Московском районе Санкт-Петербурга. Его заработок в месяц составлял около 400 тыс. рублей.

