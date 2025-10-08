Предполагаемый убийца Супоницкого написал сообщение бывшей жене в день трагедии

Предполагаемый убийца петербургского архитектора Александра Супоницкого предприниматель Константин Козырев в день трагедии написал сообщение своей бывшей жене. Об этом 8 октября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, он написал жене в мессенджере, что сегодня «будут обыски», а также, что «по-другому он не мог». Бывшая жена после получения сообщения пыталась дозвониться до Козырева, но трубку он уже не брал.

Источник также отметил, что Супоницкий и Козырев были знакомы более 15 лет, брат архитектора строил дом рядом с участком предпринимателя. Более того, Супоницкий готовил проект загородного дома для семьи Козырева. При этом между мужчинами существовали долговые обязательства, и у одной из сторон возникла проблема с возвращением долга.

Ранее в этот день сообщалось, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге нашли тела двух мужчин. Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала. Подозреваемый в убийстве Козырев, по словам источника, после расправы ушел в свою квартиру, где и устроил пожар и совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

