Архитектора Супоницкого могли убить из-за его долга в $5 млн

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Убийство архитектора Александра Супоницкого, предположительно, произошло из-за его долга в $5 млн. Об этом свидетельствует расписка от имени убитого, сообщает источник «Известий».

Предполагаемый убийца Супоницкого — 50-летний предприниматель Константин Козырев. В прошлом он занимал должность замдиректора холдинга «Петротрест». Кроме того, как уточнил собеседник «Известий», в 2011–2013 годах он владел 30% ООО «Нордстрой». С 2022 года Козырев зарегистрирован в качестве ИП.

По данным «Известий», архитектор в 2019 году брал взаймы у Козырева $3 млн 680 тыс.

Ранее в этот день стало известно, что на месте пожара в доме на Кременчугской улице нашли тела двух мужчин. Позже стало известно, что Супоницкого застрелили у лифта, в этот момент он находился там с дочкой. Девочка убежала. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

