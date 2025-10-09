В РФ заключили более 7 млн договоров в программе долгосрочных сбережений

В программе долгосрочных сбережений было заключено более 7 млн договоров на 512 млрд рублей. Об этом 9 октября заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в рамках форума «Финополис-2025».

«Сейчас 7,4 млн договоров в программе долгосрочного сбережения открыто на сумму порядка 512 млрд рублей. На мой взгляд, это хороший результат», — приводит слова Чебескова ТАСС.

Он отметил, что данный результат демонстрирует заинтересованность в программе.

Ранее в этот день стало известно, что пенсионерам хотят предоставить право на налоговый вычет с процентов по банковским вкладам. Законопроектом предлагается предоставить таким категориям налогоплательщиков возможность воспользоваться социальными, имущественными налоговыми вычетами и вычетом на долгосрочные сбережения при определении суммы налога по банковским процентам.

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