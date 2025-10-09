Реклама
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
В Госдуме дали рекомендации по быстрому погашению задолженности за ЖКУ
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Пенсионерам хотят предоставить право на налоговый вычет с процентов по банковским вкладам. Как выяснили 9 октября «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму и направлен на отзыв в правительство главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Предложение внести такие поправки в законодательство поступило от самих пенсионеров. Если у них один вид дохода — пенсия, то у них не удерживается НДФЛ, поэтому воспользоваться механизмом налогового вычета, если они не работают, они не могут. Но, получая доход от вкладов в банке, они могли бы платить этот налог и иметь право на социальный налоговый вычет. Поэтому мы предлагаем внести такие поправки в законодательство», — рассказал он «Известиям».

В пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий», говорится, что ранее, до 1 января этого года, у пенсионеров было право на такой вычет, однако в результате изменений в налоговом законодательстве и пересмотра состава налоговых баз по НДФЛ это право было отменено.

«В связи с этим социально значимые и социально уязвимые категории граждан, не располагающие иными доходами, кроме процентов по вкладам, по сути оказываются дискриминированы в отношении получающих доходы, относящиеся к так называемой основной налоговой базе. Что не соответствует принципам справедливости, провозглашенным в ходе налоговой реформы», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается предоставить таким категориям налогоплательщиков возможность воспользоваться социальными, имущественными налоговыми вычетами и вычетом на долгосрочные сбережения при определении суммы налога по банковским процентам.

В порядке компенсация: средняя пенсия по старости вырастет до 24 тыс. в 2025-м
Как увеличатся выплаты работающим пожилым гражданам и сколько нужно денег для благополучной старости

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» 7 октября внесли в правительство законопроект, предусматривающий пересчет пенсий работающим пенсионерам за период с 2016 по 2024 год. Уточнялось, что в законопроекте предлагалось пересчитать страховые пенсии работающих пенсионеров.

