Пенсионерам хотят предоставить право на налоговый вычет с процентов по банковским вкладам. Как выяснили 9 октября «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму и направлен на отзыв в правительство главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«Предложение внести такие поправки в законодательство поступило от самих пенсионеров. Если у них один вид дохода — пенсия, то у них не удерживается НДФЛ, поэтому воспользоваться механизмом налогового вычета, если они не работают, они не могут. Но, получая доход от вкладов в банке, они могли бы платить этот налог и иметь право на социальный налоговый вычет. Поэтому мы предлагаем внести такие поправки в законодательство», — рассказал он «Известиям».

В пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий», говорится, что ранее, до 1 января этого года, у пенсионеров было право на такой вычет, однако в результате изменений в налоговом законодательстве и пересмотра состава налоговых баз по НДФЛ это право было отменено.

«В связи с этим социально значимые и социально уязвимые категории граждан, не располагающие иными доходами, кроме процентов по вкладам, по сути оказываются дискриминированы в отношении получающих доходы, относящиеся к так называемой основной налоговой базе. Что не соответствует принципам справедливости, провозглашенным в ходе налоговой реформы», — говорится в документе.

Законопроектом предлагается предоставить таким категориям налогоплательщиков возможность воспользоваться социальными, имущественными налоговыми вычетами и вычетом на долгосрочные сбережения при определении суммы налога по банковским процентам.

Депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» 7 октября внесли в правительство законопроект, предусматривающий пересчет пенсий работающим пенсионерам за период с 2016 по 2024 год. Уточнялось, что в законопроекте предлагалось пересчитать страховые пенсии работающих пенсионеров.

