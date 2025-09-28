Полиция остановила движение на мосту между Приднестровьем и Молдавией

Полиция временно перекрыла мост, соединяющий приднестровский город Рыбница с молдавским Резиной после поступления анонимных сообщений о минировании. Жителям Приднестровья не разрешают пересекать его. Об этом 28 сентября сообщил корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

По его данным, даже жители правого берега не могут попасть домой. Ожидается, что разминирование моста может начаться после 22 часов.

Уточняется, что мост является ключевым транспортным звеном, позволяющим жителям Приднестровья участвовать в голосовании на правом берегу Днестра.

В Молдавии начались парламентские выборы 28 сентября. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 утра. Они закроются в 21:00. Так, 301 участок будет работать за пределами государства, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней достиг 864,3 тыс. экземпляров. При этом выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.

В этот же день мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан заявил о беспрецедентно грязной избирательной кампании, которая проходит в Молдавии. По его мнению, избирательный процесс превратился в масштабную информационную кампанию по дезинформации и посеву ненависти.

