Парламентские выборы в Молдавии считаются состоявшимися после явки в 33%
В Молдавии парламентские выборы официально состоялись, явка на них превысила 33%. Об этом 28 сентября свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
Уточняется, что общая явка избирателей составила около 970 тыс. человек. По данным ЦИК, проголосовало приблизительно 35% мужчин и 36% женщин.
Ранее в этот день в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. Кроме того, явка на парламентских выборах достигла порога в 30%.
В тот же день председатель Партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин в беседе с «Известиями» выразил сомнение в честности проходящих в Молдавии выборов. По его словам, на зарубежных избирательных участках массово обнаруживались бюллетени с уже проставленным штампом «проголосовано», а общее количество отправленных за границу бюллетеней значительно превышало число зарегистрированных избирателей — 800 тыс. вместо 300 тыс.
