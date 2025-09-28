Избирательные участки для парламентских выборов стартовали в Молдавии. Об этом 28 сентября сообщила телерадиокомпания TVR Moldova.

«Избирательные участки в стране открылись в 07:00 утра (совпадает с мск) и закроются в 21:00. Ожидается, что граждане Республики Молдова примут участие в голосовании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения избирательного процесса было открыто 2274 участка. Граждане смогут проголосовать на 1961 участке внутри страны. Особое внимание было уделено избирателям из населенных пунктов на левом берегу Днестра, для них было предусмотрено 12 специальных участков.

Кроме того, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864 300 экземпляров. Большинство из них (756 800) напечатано на румынском языке. Также доступны бюллетени на русском (105 500), украинском (1500) и гагаузском (500) языках. В 08:00 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет выступать с первым брифингом для журналистов.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 26 сентября в интервью «Известиям» объяснил открытие всего двух избирательных пунктов в РФ страхом действующего президента страны Майи Санду потерпеть поражение на данных выборах. Он указал на имеющиеся у оппозиции высокие шансы победить.

В Министерстве иностранных дел РФ 25 сентября выразили надежду на объективные результаты данных выборов, а днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на лишение права голоса сторонников связей с РФ.

