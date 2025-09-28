Мэр Кишинева назвал грязной избирательную кампанию в Молдавии

Нынешняя избирательная кампания в Молдавии была беспрецедентно грязной перед проведением парламентских выборов в республике. Об этом 28 сентября сообщил «Известиям» мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан, комментируя предвыборную гонку.

«Нынешняя избирательная кампания была беспрецедентно грязной. Очень много ядов, очень много ненависти, очень много делений людей на своих и чужих, деления по тому, как люди думают, как они разговаривают, на каком языке разговаривают, какой они национальности», — отметил он.

Чебан подчеркнул, что главная задача будущего руководства — объединить общество и заняться развитием государства. Он отметил, что его партия уделяет особое внимание защите голосов как в Молдавии, так и за рубежом, где практически на всех участках работают наблюдатели и представители.

Политик добавил, что в кампании не было настоящих дискуссий о пенсиях, зарплатах, тарифах и развитии социальной инфраструктуры. Вместо этого избирательный процесс превратился в масштабную информационную кампанию по дезинформации и посеву ненависти.

«К большому сожалению, вся эта избирательная кампания превратилась в большую информационную кампанию по дезинформации, по делению людей и по сеянию ненависти, что нельзя допускать», — заключил мэр.

Ранее в этот день политолог Алексей Ярошенко заявил, что парламентские выборы в Молдавии не могут быть прозрачны из-за недопуска оппозиции республики и наблюдателей, в том числе иностранных. Он заметил, что действующая власть использует доступные ей инструменты для удержания власти и фальсификации выборов в стране.

28 сентября в Молдавии начались парламентские выборы. Избирательные участки на территории государства открылись в 07:00 утра и закроются в 21:00. Так, 301 участок будет функционировать за пределами страны, чтобы дать возможность проголосовать гражданам, находящимся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тыс. экземпляров. При этом выборы состоялись, так как явка на них превысила 33%.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ