«Мы живем в последние дни до выборов как на пороховой бочке»

Депутат молдавского парламента Марина Таубер — о разрушении национальной идентичности под видом евроинтеграции, вероятности повторных выборов и украинском сценарии
Фото: пресс-служба блока «Победа»
Молдавские власти пытаются массовыми обысками, штрафами и конфискацией имущества запугать оппозицию и жителей страны перед парламентскими выборами, сообщила «Известиям» депутат республиканского парламента, исполнительный секретарь исполкома блока «Победа» Марина Таубер. Однако растущее возмущение населения уже не скрыть. Накануне голосования обстановка в Молдавии напряженная, граждане республики не поддерживают проевропейского курса властей, уровень жизни в стране за последние годы значительно упал. Правящая партия, по сути, пытается повторить в стране украинский сценарий: запрещает русский язык, активизировались гонения на церковь. В Брюсселе также понимают, что республика не готова ко вступлению в объединение. О перспективах сотрудничества Молдавии с Западом после выборов, возможности протестов в республике и обысках у оппозиции — в эксклюзивном интервью Марины Таубер «Известиям».

«Возможность двух этапов выборов теоретически существует»

— 28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы. Какая сейчас обстановка в республике?

— Ситуация крайне накаленная. Мы живем в последние дни до выборов как на пороховой бочке: с одной стороны — народ, уставший от бедности, произвола и наглых фальсификаций; с другой — правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), отчаянно цепляющаяся за власть всеми способами.

Флаги
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Накануне выборов против оппозиции разворачиваются массовые облавы, обыски, задержания. Под видом борьбы с «незаконным финансированием» и «электоральной коррупцией» штампуют уголовные дела, конфискуют имущество и документы. Такая тактика преследует двойную цель: во-первых — физически выбить из игры сильных политических оппонентов, во-вторых — напугать их сторонников, чтобы они не пришли на митинги и не голосовали.

Насколько масштабными могут быть провокации — мы помним, как проходили президентские выборы: вбросы, «карусели», фальсификации, «случайно» сломавшийся сайт ЦИК и махинации с голосами диаспоры. Судя по тому, какую игру вновь ведут в PAS, отправляя в Россию всего лишь 10 тыс. бюллетеней на почти полмиллиона избирателей, стратегию они не сменили.

— Есть мнение, что правящая партия может не признать результатов выборов, если ей не удастся набрать достаточное число мандатов. Видится ли вам вероятным такой сценарий?

— Такой сценарий возможен. PAS владеет всей мощью административного ресурса. То есть любой, кто выражает несогласие, в Молдове попадает под преследование.

Возможность двух этапов выборов теоретически существует, но это технически и юридически сложнее. Гораздо проще и привычнее для таких режимов манипулировать — путем «каруселей», вбросов, технических сбоев, пресечения наблюдателей и «пересчетов» на отдельных участках.

Выборы
Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotostand/Nieweler

— Ожидается, что 30 сентября суд Кишинева вынесет приговор по вашему делу…

То, что происходит вокруг моего дела, — это чистой воды политика. Это не поиск справедливости, а целенаправленная кампания, чтобы лишить меня возможности заниматься политикой, сломить морально и изолировать от моего народа.

Для меня требуют 13 лет тюрьмы не потому, что я нарушила закон, а потому что я не предала людей и мешаю властям продолжать разрушение Молдовы в тишине. Мы с коллегами по блоку «Победа» и нашим лидером Иланом Шором называем вещи своими именами и открыто говорим о том, к какой бездне нас толкает PAS, которая стоит у власти уже шесть лет.

«Есть опасения, что правящая партия может не признать выборы в Молдавии»
Депутат республиканского парламента Богдан Цырдя — о запугивании населения страны, сотрудничестве с НАТО и давлении на оппозицию

Они нам обещали развитие экономики, достойную жизнь, стабильность и мир. Мы получили обнищание, репрессии, разруху, отъезд сотен тысяч граждан, коллапс промышленности и сельского хозяйства. Сотни школ закрыты. Поля зарастают бурьяном, заводы стоят, молодежь уезжает. PAS боится, что народ узнает всю правду о реальных масштабах этой катастрофы. Поэтому так рьяно пытается бросить за решетку всех, кто не молчит.

— Власти Молдавии в последнее время участили обыски в домах оппозиционных политиков. Как будет дальше развиваться ситуация?

Давление будет только расти. Власть пошла по пути страха и репрессий, и теперь они не могут остановиться. Каждый день приближения выборов делает их всё более нервными и агрессивными. Они понимают, что доверие народа у них давно утрачено, и единственный способ удержаться у власти — это давить и запугивать. Массовые обыски, десятки задержаний, конфискация телефонов, денег, документов — это уже стало нашей новой реальностью.

Полиция в Молдавии
Фото: AP Photo/Roveliu Buga

Любимый сценарий властей — посеять в обществе сомнения и недоверие к оппозиции, внушить людям страх, что любое участие в протесте или помощь оппозиционной партии может обернуться уголовным делом.

У этого сценария есть и обратная сторона. Люди начинают задавать вопросы: почему такие обыски происходят только у оппозиции? Почему настоящие коррупционеры из правящей клики остаются нетронутыми? Таким образом, вместо того чтобы запугать людей, власть всё больше дискредитирует сама себя.

Никакие обыски, никакие угрозы и никакие запугивания не смогут остановить общественное возмущение.

«Над Молдовой реально нависает угроза утраты суверенитета»

— По информации российской Службы внешней разведки, Запад может оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО при любом исходе парламентских выборов. Может ли республика после выборов отменить нейтральный статус, если победит правящая партия?

Новость о том, что Европа готовится ввести войска в республику, — это не просто тревожный звонок, это набат для каждого гражданина нашей страны. Мы живем в момент, когда над Молдовой реально нависает угроза утраты суверенитета и превращения в плацдарм для чужих военных игр.

Слова Майи Санду о том, что победа оппозиции якобы угрожает суверенитету страны, — это цинизм высшей степени. Ни Франция, ни Великобритания, ни США никогда не придут сюда ради защиты простых молдаван. Их интересы — это геополитика, военные базы, контроль над Приднестровьем и Черным морем. История знает тысячи примеров, когда маленькие государства становились жертвой чужих игр. И сегодня Молдова стоит именно перед такой угрозой.

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: TASS/DUMITRU DORU

Когда НАТО говорит о «партнерстве», то где-то рядом начинается война. Югославия, Ирак, Украина — печальные итоги этих конфликтов мы наблюдаем до сих пор. Россия же на протяжении десятилетий предупреждала: расширение блока на Восток — это прямая угроза миру.

PAS, следуя командам еврокураторов, пытается воплотить в Молдове украинский сценарий. В стране также активизировались гонения на церковь. Русский язык объявили враждебным и чуть ли не угрожающим государству — его запрещают и вытравливают из школьной программы. Власти переписывают историю и отказываются от празднования Дня Победы, уничтожают памятники. В стране всячески преследуется реальная оппозиция, свободные журналисты и издания — остались только провластные СМИ.

Примечательно и то, что наращивание военного контингента на границе происходит накануне выборов.

«Выборы 2025 года в Молдове нельзя назвать демократичными и свободными»
Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о преследовании оппозиционных политиков, фальсификации голосов на выборах, сотрудничестве Кишинева с НАТО

«Брюссель прекрасно понимает, что наша страна не готова к интеграции»

— Правящая партия уже много лет придерживается проевропейского курса. Может ли после выборов республика начать переговоры о вступлении в ЕС?

— Когда сегодня партия власти рассказывает сказки о том, что Молдова якобы уже завтра войдет в Евросоюз, это просто смешно. В Брюсселе нас рассматривают как колонию, буферную зону и инструмент для своих геополитических игр.

Европарламент
Фото: Global Look Press/Alicia Windzio

Украине тоже десятилетиями обещали скорое вступление в ЕС. Там тоже рассказывали людям, что «надо потерпеть, надо сломать старую систему, надо пойти на жертвы — и тогда Европа примет нас в свои ряды». Результат мы все видим: ни членства, ни равных прав. Вместо этого — миллионы беженцев, разрушенная экономика и полная зависимость от внешних кредитов и указаний.

С Молдовой сценарий тот же. Брюссель прекрасно понимает, что наша страна не готова к интеграции: нет реальной судебной системы, экономика рушится, коррупция зашкаливает, а права и свободы ежедневно попираются. Нам под видом евроинтеграции навязывают разрушение национальной идентичности.

