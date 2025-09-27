Реклама
Мастер спорта Алешкин назвал новостью дня восстановление прав РФ в членстве МПК

Алешкин: восстановление прав РФ в членстве МПК— счастливое событие для спортсменов
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Восстановление России в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (МПК) — долгожданное и счастливое событие для спортсменов из России. Об этом 27 сентября рассказал «Известиям» мастер спорта международного класса, чемпион альтернативных Паралимпийских игр 2016 года Вадим Алешкин.

«Это новость дня. Я ждал этого почти 10 лет. И наконец-то я вижу, как это событие пришло в нашу жизнь. Теперь наши спортсмены, тренеры, специалисты спортивных сборных команд смогут представлять нашу страну под нашим любимым гимном и флагом», — поделился он.

Алешкин выразил надежду, что теперь российская сборная сможет выступать на более высоком уровне, поскольку, по его мнению, национальные флаг и гимн значительно усиливают мотивацию и результативность каждого спортсмена.

Мастер спорта также пояснил, что приостановил свою карьеру в 2020 году, в том числе из-за нежелания выступать под нейтральным флагом. Однако отметил, что новость о восстановлении статуса Паралимпийского комитета РФ (ПКР) вдохновляет и вызывает мысли о возвращении в большой спорт.

Великое возвращение: российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом
Международный паралимпийский комитет снял ограничения для россиян, войдя в противоречие с МОК

Ранее в этот день спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение МПК откроет новые возможности для других видов спорта. По его мнению, инициатива сможет «локомотивом подтащить с запасного пути на главную магистраль и многие другие виды спорта».

Ранее в этот день ПКР добился восстановления в правах по членству в МПК. Так, россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу. Тогда же МПК полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

