Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права Белоруссии

Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии. Об этом 27 сентября сообщается на сайте МПК.

«Паралимпийские комитеты Белоруссии и России теперь полностью восстанавливают свои права и привилегии членов МПК в соответствии с Уставом МПК», — указано в сообщении.

Уточняется, что на Генеральной ассамблее МПК был проведен голосование по двум предложениям: о полной приостановке деятельности Национального паралимпийского комитета Беларуси и о частичной приостановке. В обоих случаях, по итогам голосования, предложение не было поддержано большинством.

Вопрос о полной приостановке был отклонен с результатом 119 голосов против, 48 за, и 9 воздержавшихся. А по вопросу о частичной приостановке проголосовали 103 человека против, 63 за, и 10 воздержались.

Ранее в этот день Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в МПК. Отмечалось, что теперь россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.

