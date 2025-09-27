Реклама
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права Белоруссии

Фото: Global Look Press/IMAGO/Marc John
Международный паралимпийский комитет (МПК) полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии. Об этом 27 сентября сообщается на сайте МПК.

«Паралимпийские комитеты Белоруссии и России теперь полностью восстанавливают свои права и привилегии членов МПК в соответствии с Уставом МПК», — указано в сообщении.

Уточняется, что на Генеральной ассамблее МПК был проведен голосование по двум предложениям: о полной приостановке деятельности Национального паралимпийского комитета Беларуси и о частичной приостановке. В обоих случаях, по итогам голосования, предложение не было поддержано большинством.

Вопрос о полной приостановке был отклонен с результатом 119 голосов против, 48 за, и 9 воздержавшихся. А по вопросу о частичной приостановке проголосовали 103 человека против, 63 за, и 10 воздержались.

Российских паралимпийцев восстановили в правах в МПК. Что нужно знать

Ранее в этот день Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в МПК. Отмечалось, что теперь россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.

