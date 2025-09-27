Реклама
Российских паралимпийцев восстановили в правах в МПК. Что нужно знать

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Российских спортсменов-паралимпийцев восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (МПК). Теперь они смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня, используя национальные флаг, герб и гимн. Что известно о важном для российского спорта событии к этому часу — в материале «Известий».

Решение Генассамблеи МПК

  • Паралимпийский комитет России (ПКР) 27 сентября в своем релизе сообщил, что добился своего восстановления по членству в МПК. Международный комитет принял это решение в Южной Корее.
  • Голосование проводилось в два этапа, 111 делегатов проголосовали за восстановление ПКР в правах, 55 участников выступили против этого шага.
  • Виды спорта, в которых россияне теперь смогут участвовать с национальной атрибутикой, включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.
  • В ПКР отметили, что комитету еще предстоит работа по снятию ограничений для спортсменов из РФ, которые выступают в видах спорта, регулируемых другими организациями.

Как прошла Паралимпиада в 2024-м

• В 2024 году Международный паралимпийский комитет не разрешил российским и белорусским спортсменам присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады в Париже, а также полностью запретил использование национальной символики на Олимпийских играх. Доступ к соревнованиям был закрыт для тех атлетов, кто открыто поддержал спецоперацию на Украине.

• В МИД России резко отреагировали на опубликованные критерии допуска, назвав членов комитета нелюдями. По итогам Паралимпиады-2024 сборная России, завоевавшая 20 наград высшей пробы, 21 серебро и 23 бронзы, заняла восьмую строчку в общем медальном зачете, тогда как первое место с большим отрывом досталось национальной команде Китая.

• Начиная с 2022 года российское паралимпийское движение добивалось пересмотра решения, которое лишало спортсменов возможности принимать участие в международных стартах. Однако уже на ближайших турнирах представители России смогут выходить на арену под национальными флагом и гимном.

Как ограничивали спортсменов

• С 2022 года российские паралимпийцы оказались в условиях строгих ограничений, которые коснулись их участия в международных соревнованиях. Основанием для этого стали решения Международного паралимпийского комитета и ряда спортивных федераций, принятые на фоне общей международной обстановки и политических обстоятельств.

• Ограничения носили комплексный характер: атлетов лишали возможности выступать на Паралимпийских играх и чемпионатах мира, вводились барьеры для участия даже в отдельных коммерческих турнирах, многие тренировочные сборы и совместные проекты с зарубежными спортсменами оказывались недоступными. Для паралимпийцев это означало потерю стабильной соревновательной практики на высшем уровне, которая является ключевым условием сохранения формы и роста спортивных результатов.

• Кроме того, ограничивался доступ к международной спортивной среде, где формируются передовые методики и технологии подготовки. Российские атлеты продолжали тренироваться, участвовать во внутренних турнирах и в соревнованиях, которые удалось организовать на альтернативных площадках.

• Снятие ограничений имеет большое значение для восстановления спортивной динамики. Возможность возвращения на международную арену позволило бы паралимпийцам вновь соперничать с сильнейшими атлетами мира, что повышает мотивацию и стимулирует рост профессионального уровня. Регулярные старты за пределами страны дают опыт преодоления разнообразных условий, связанных с климатом, географией и организацией турниров, что невозможно в рамках только внутренних мероприятий.

• Помимо этого, возвращение в международное спортивное сообщество открывает доступ к объективной системе рейтингов, которая влияет на квалификацию и распределение квот, а это напрямую связано с шансами на участие в крупнейших событиях. Также для паралимпийцев важно ощущение принадлежности к мировому движению, признание их труда и возможность демонстрировать достижения перед широкой аудиторией.

Чем отличается от Олимпиады

• Паралимпийские игры и Олимпийские игры являются крупнейшими международными спортивными событиями, но они различаются по составу участников, видам спорта и организации. Олимпиада проводится для спортсменов без ограничений по здоровью и собирает представителей со всего мира, соревнующихся в десятках дисциплин, включающих летние и зимние виды спорта. Паралимпиада предназначена для атлетов с инвалидностью и дает возможность людям с различными физическими ограничениями показывать выдающиеся спортивные результаты на равных условиях.

• Главным отличием является состав участников. В Паралимпийских играх соревнуются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, с последствиями травм или особенностями физического развития. Для обеспечения честной борьбы действует система классификации: спортсмены распределяются по группам в зависимости от характера и степени нарушения, что позволяет уравнять шансы и сделать соревнования максимально справедливыми. В Олимпийских играх подобных категорий нет, и все спортсмены выступают на общих условиях.

• Существенное различие наблюдается и в спортивной программе. В Олимпиаде представлены традиционные виды спорта, такие как легкая атлетика, гимнастика, плавание, бокс, футбол и многие другие. В Паралимпиаде часть дисциплин совпадает, например легкоатлетические соревнования или плавание, но существуют и уникальные виды, созданные специально для людей с инвалидностью, например голбол, бочча или паратхэквондо. При этом правила в адаптированных видах спорта могут значительно отличаться от классических, чтобы учитывать особенности участников и сохранять спортивный принцип.

• С точки зрения организации Олимпийские и Паралимпийские игры проходят в одних и тех же городах и спортивных комплексах, обычно с разницей в несколько недель. Сначала проводится Олимпиада, затем Паралимпиада. Такой подход позволяет использовать одну инфраструктуру, обеспечивает удобство для спортсменов и зрителей, а также демонстрирует преемственность между двумя соревнованиями. Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет сотрудничают для того, чтобы оба события имели высокий уровень организации и единые стандарты.

• Не менее важна символика. У Олимпиады это пять колец, отражающих единство континентов, а у Паралимпиады — три агитоса в красном, синем и зеленом цветах, символизирующие движение и стремление к развитию. Несмотря на разную эмблематику, обе игры объединяет идея мира, равенства и уважения к человеческим возможностям.

