ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в Международном паралимпийском комитете. Об этом 27 сентября сообщили на сайте ПКР.
«Генеральная ассамблея МПК приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете», — указано в сообщении.
Уточняется, что данное решение было принято в Южной Корее в ходе голосования, которое проводилось в два этапа. Против восстановления полного членства ПКР проголосовали 55 делегатов, в то время как 111 делегатов поддержали этот шаг.
Теперь россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.
ПКР также предстоит работа по снятию ограничений для российских атлетов, которые участвуют в видах спорта, регулируемых другими международными федерациями, чтобы они могли полноценно выступать на международной арене.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября заявил о действии прежних принципов участия российских спортсменов под нейтральным флагом на соревнованиях. В тот же день министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что заявление МОК о сохранении прежнего подхода к допуску россиян было ожидаемым.
