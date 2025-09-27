Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Спорт
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете

0
EN
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в Международном паралимпийском комитете. Об этом 27 сентября сообщили на сайте ПКР.

«Генеральная ассамблея МПК приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете», — указано в сообщении.

Уточняется, что данное решение было принято в Южной Корее в ходе голосования, которое проводилось в два этапа. Против восстановления полного членства ПКР проголосовали 55 делегатов, в то время как 111 делегатов поддержали этот шаг.

Теперь россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России. Эти виды спорта включают легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.

ПКР также предстоит работа по снятию ограничений для российских атлетов, которые участвуют в видах спорта, регулируемых другими международными федерациями, чтобы они могли полноценно выступать на международной арене.

Воля и борьба: Путин вручил госнаграды чемпионам Паралимпийских игр
Кто привез медали в Москву после соревнований в Париже и какую премию получат победители

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября заявил о действии прежних принципов участия российских спортсменов под нейтральным флагом на соревнованиях. В тот же день министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что заявление МОК о сохранении прежнего подхода к допуску россиян было ожидаемым.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025