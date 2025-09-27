Великое возвращение: российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом

Справедливость для российских спортсменов наконец-то восстановлена. На Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), проходящей 26–27 сентября в Сеуле, было принято решение допустить атлетов из России к участию в Паралимпийских играх под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщили в официальном заявлении Паралимпийского комитета России (ПКР). Подробности прошедшего голосования и события ассамблеи — в материале «Известий».

Торжество справедливости

Российские паралимпийцы смогут вновь выступать под национальным флагом и с гимном на соревнованиях, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), включая Паралимпийские игры.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Marc John

Данное решение было принято на Генеральной ассамблее IPC, проходящей 26–27 сентября в Сеуле.

На заседании делегаты приняли два ключевых решения: отклонили предложение о полной приостановке членства Паралимпийского комитета России (111 голосов против, 55 — за, 11 воздержались), а также проголосовали против продления частичных ограничений (91 голос против, 77 — за, восемь воздержались).

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Таким образом, ПКР восстанавливает свои права как полноценного члена международной организации.

Также на мероприятии проголосовали за полноценное восстановление членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

В ПКР назвали подобное справедливым и отметили, что теперь российские спортсмены смогут выходить на старт с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Это касается дисциплин, где функции международных федераций выполняет IPC, в том числе легкой атлетики, плавания, пауэрлифтинга, следж-хоккея и пулевой стрельбы.

Открытие чемпионата мира по легкой атлетике в Нью-Дели, 25 сентября Фото: Global Look Press/IMAGO/Hindustan Times

Вместе с тем на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Нью-Дели с 26 сентября по 5 октября, российские атлеты продолжают выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе. В IPC пояснили это невозможностью оперативно изменить протоколы соревнований, включая флаги, гимны, форму и таблицу медалей. В ПКР будут добиваться допуска сборной России к будущим турнирам под эгидой IPC с использованием всей национальной символики.

Напомним, в сентябре 2023 года IPC на два года приостановил членство ПКР, обосновав это «невыполнением уставных обязательств». Тем не менее российским спортсменам разрешили участие в Паралимпийских играх в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Тогда на Играх выступили 86 россиян, завоевавших 64 медали.

«Счастливых вам голодных игр!»

Новость о восстановлении прав российского паралимпийского комитета вызвала широкий отклик среди спортивных экспертов и журналистов. Большинство отмечают, что решение IPC имеет позитивное значение для российских спортсменов, но вместе с тем ставит новые вопросы для всего международного спортивного движения.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Спортивный комментатор РЕН ТВ Александр Кузмак подчеркнул, что нельзя напрямую связывать действия Международного паралимпийского комитета с позицией МОК:

— Новость сама по себе, безусловно, хорошая. Но здесь надо иметь в виду две вещи. Во-первых, Международный паралимпийский комитет и Международный олимпийский комитет никакого отношения друг к другу не имеют. Это две разные организации, они никак между собой не связаны... И МОК не будет что-то делать только потому, что МПК принял такое решение, — подчеркивает эксперт.

При этом ситуация для МОК все-таки выглядит противоречивой и, возможно, повлияет на скорость изменений во всем движении, полагает Александр Кузмак.

— МОК оказывается в нелепом положении. Получается, что два комитета «дуют в разную дудку». В одном и том же городе сначала проходят Олимпийские игры с нейтральным статусом для россиян, а затем Паралимпийские — уже с флагом и гимном. Аргументы о невозможности переписать протоколы выглядят несостоятельно, и ситуация вокруг статуса российских спортсменов в олимпийском движении будет развиваться стремительно, — отмечает эксперт.

Когда и как пройдут следующие Игры

Следующие крупнейшие мировые спортивные форумы уже определены. Зимние Олимпийские игры 2026 года примет Италия. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Там же состоятся и зимние Паралимпийские игры — они запланированы на 6–15 марта 2026 года. Это будет первое в истории проведение зимней Олимпиады в двух городах сразу.

Фото: Global Look Press/Li Jing

Летние Игры пройдут двумя годами позже в США. Лос-Анджелес станет хозяйским городом Олимпиады 2028 года, которая назначена с 14 по 30 июля. Паралимпийские игры в том же городе начнутся 15 августа и завершатся 27 августа 2028 года. Лос-Анджелес уже дважды принимал Олимпиаду — в 1932 и 1984 годах — и теперь станет первым городом, где Игры будут проводиться в третий раз.

Ожидается, что в Олимпийских играх традиционно примут участие почти все национальные олимпийские комитеты мира — порядка 200 стран и более 10 тыс. спортсменов. Паралимпийские соревнования также обещают быть масштабными.

Например, в Париже в 2024 году участие приняли около 4,4 тыс. паралимпийцев, а в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026-м ожидается около 600 участников в шести зимних дисциплинах.

Отношения МОК и МПК

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) представляют собой две разные организации, но они тесно связаны и сотрудничают.

МОК был создан значительно раньше (в 1894 году), он отвечает за проведение Олимпийских игр и развитие олимпийского движения. IPC появился в 1989 году и занимается организацией Паралимпийских игр, а также развитием спорта для людей с ограниченными возможностями.

Фото: Global Look Press/Cao Can

Ключевая связь между организациями заключается в соглашении о сотрудничестве. C 2001 года МОК и IPC подписали договор, согласно которому Паралимпийские игры проходят в тех же городах и на тех же объектах, что и Олимпийские. Документ многократно продлевался, и сейчас соглашение действует до 2032 года.

Так страны, принимающие Олимпиаду, автоматически берут на себя обязательство провести и Паралимпиаду. Кроме того, МОК финансово поддерживает IPC, выделяя часть доходов от Олимпийских игр на развитие паралимпийского спорта. Это помогает проводить Игры на высоком уровне и обеспечивает паралимпийцам равные условия с олимпийцами в плане инфраструктуры и организации.