Трудовой страж: логисты пересматривают подход к найму из-за нехватки кадров

Дефицит кадров в логистической отрасли за последний год достиг миллиона человек, сообщили «Известиям» участники рынка. Больше половины компаний оценили 2025 год негативно c точки зрения найма. Многие работодатели делают всё для удержания людей: облегчают условия труда, автоматизируя часть процессов, внедряют поощрения. Около 45% логистов планируют повысить зарплаты. Какими методами отрасль борется с дефицитом людей и как он влияет на перевозки, — в материале «Известий».

Нехватка кадров в сфере логистики

Более половины логистических компаний оценили первое полугодие 2025 года негативно c точки зрения найма, в том числе отметили увеличение сроков поиска сотрудников, следует из данных сервиса hh.ru и складского девелопера ГК «Ориентир».

С начала 2025-го дефицит кадров в логистической отрасли достиг около 1 млн человек. По данным аналитиков, больше всего компании нуждаются в водителях, комплектовщиках и курьерах.

— Массовый наем остается стабильным: грузчики, кладовщики, упаковщики требуются постоянно, и такие позиции закрываются в привычные сроки. Ситуация иная в случае с узкими специалистами и управленцами складов — эти вакансии могут оставаться открытыми месяцами, — рассказала «Известиям» директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По словам работодателей, поиск сотрудников затрудняют завышенные ожидания по зарплате и условиям труда, а также нехватка профессиональных навыков у соискателей.

В ответ на растущую конкуренцию за квалифицированные кадры свыше 60% логистических компаний пересматривают подходы к управлению персоналом. Один из главных акцентов — человекоцентричный подход, направленный на создание устойчивых команд.

— Некоторые компании активно смотрят в сторону автоматизации, отдавая часть операционного процесса роботам, — рассказал коммерческий директор группы компаний Артем Хомышин. — Это позволяет снять излишнюю нагрузку с сотрудников, например при выполнении рутинных однообразных действий, и направить их фокус на более творческие и значимые операции. В результате повышается эффективность процессов компании и уровень мотивации работников.

Удержание сотрудников стало приоритетом для многих работодателей из сферы логистики — 45% компаний планируют повысить зарплаты во втором полугодии 2025-го. Сейчас доход грузчика в среднем — около 60 тыс. рублей, машиниста — 140 тысяч, а руководителя отдела логистики — 136 тысяч, подсчитали эксперты.

Как изменились зарплаты в сфере логистики

На рынке труда наблюдается стабильный рост зарплат в сфере логистики, отметил заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса «СберПодбор» Александр Ветерков. В условиях острого дефицита кадров компании предлагают соискателям расширенные социальные пакеты и материальные бонусы.

— По итогам первой половины 2025 года отрасль транспорта и логистики оказалась на втором месте по зарплатным предложениям — 93,5 тыс. рублей в месяц. А по приросту уровня дохода она входит в пятерку лидеров , — рассказал он.

С начала июня зарплаты логистов увеличились на четверть по сравнению с тем же периодом 2024 года — в среднем до 90 тыс. рублей, рассказал директор категории рабочих и линейных профессий «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

— Мастер-приемщик в среднем получает 98 тыс. рублей, грузчик — 62 тыс. рублей. А по динамике числа вакансий лидирует профессия маркировщика: количество предложений с начала лета 2025-го увеличилось на 42% относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано с развитием e-commerce и увеличением потребности в маркировке товаров, — пояснил эксперт.

Спрос на логистические услуги в России летом вырос на 18% по сравнению с весной, отметила руководитель категории транспортных услуг в сервисе «Авито Услуги» Евгения Лазарева. Чаще всего клиенты обращаются за услугами по междугородним перевозкам.

Директор по персоналу ПЭК Наталья Пронякина отметила, что отрасли не хватает в первую очередь линейных сотрудников. На первом месте — водители погрузчиков на складах: их дефицит в логистических компаниях составляет 34%. Также не достает кладовщиков и комплектовщиков (31%), а среди офисных сотрудников — операторов кол-центров (12%) и менеджеров по продажам с экспертизой в логистической тематике (12%).

Сохраняется и дефицит водителей грузового транспорта, особенно в сегменте внутригородской доставки в Москве и Санкт-Петербурге — 30%.

Среди сотрудников сферы логистики каждый четвертый относится к возрастной категории 25–35 лет, рассказала «Известиям» руководитель отдела персонала федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Ева Климентенко.

— Молодые сотрудники работают на всех ключевых направлениях: от операционных позиций до управленческих ролей. Среди них водители-экспедиторы, складской персонал, включая менеджеров, логистические специалисты с руководящими функциями, IT-разработчики, — отметила эксперт.

Она подтвердила, что российская логистика переживает острый кадровый кризис, что заставляет работодателей искать инновационные подходы к привлечению сотрудников.

Каких специалистов не хватает в логистике

К решению проблемы с нехваткой людей логистические компании подходят комплексно, рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

— Мы прилагаем максимум усилий для создания комфортных условий как на этапе входа специалиста в команду, так и во время работы. Сотрудникам предоставляется возможность для профессионального роста — для этого есть онлайн- и офлайн-курсы повышения квалификации. Водитель может стать руководителем автоколонны, перейти на должность механика или тренера по экономичному вождению. У нас в компании, например, работает реферальная программа «Приведи друга» — 15% кадров мы приняли благодаря ей, — отметил он.

Кроме того, по словам Дмитрия Хрущалева, компании сотрудничают с учебными заведениями — знакомят студентов с логистической отраслью с помощью лекций в рамках дней карьеры.

Наиболее дефицитными специальностями в складской логистике остаются кладовщики, комплектовщики товаров и операторы информационной системы управления складом, рассказала HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

— Перед любой логистической компанией стоит задача не просто найти, но и удержать такого специалиста. Если на первых порах что-то не устроит или работа покажется слишком сложной, он будет искать другие варианты среди аналогичных вакансий, которых на рынке немало. Для того чтобы избежать такого развития событий, внедряется программа наставничества, — пояснила она.

По словам Ирины Пак, многие компании проводят анонимное анкетирование сотрудников, чтобы получить обратную связь и учитывать ее в дальнейшей работе.

— Стратегически важный элемент повышения лояльности — непрерывное обучение и развитие. Для сотрудников проводятся тренинги, на которых можно улучшить профессиональные или управленческие навыки. Еще один важный фактор долгосрочных отношений сотрудника и работодателя — предоставление возможностей для карьерного роста, — добавила эксперт.

Как роботизация помогает логистике

Современные технологии и искусственный интеллект снижают негативный эффект кадрового голода и уменьшают нагрузку на сотрудников, отметила Ирина Пак.

— Например, IT-инструменты помогли автоматизировать учет товара, поступающего на склад, и упростить обмен информацией между логистическим оператором и клиентом. Раньше кладовщикам приходилось вручную вносить данные, поэтому требовалось больше людей для обработки товара, — заметила она.

Кроме того, сейчас активно внедряется ИИ, который может усовершенствовать обработку данных. При текущем дефиците кадров логистические операторы всё чаще задумываются о роботизации складов, так как это сократит потребность в человеческих ресурсах.

— Роботы смогут взять на себя выполнение однотипных операций. В результате появятся новые складские профессии, а текущие трансформируются. Специалисты с базовыми знаниями IT будут контролировать работу алгоритмов. Только надо учитывать, что какими бы продвинутыми ни были роботы, полностью заменить складских сотрудников им не удастся, — полагает Ирина Пак.

Она отметила, что цифровые технологии применимы и в транспортной логистике. Например, голосовой помощник на базе ИИ может звонить заказчикам, как только машина выехала, и передавать информацию водителю. Также он может выполнять работу целого штата диспетчеров — анализировать дорожную ситуацию, корректировать сроки доставки и присылать уведомления клиентам.

Как компании борются с нехваткой сотрудников

Решение проблемы устойчивого дефицита кадров в логистической отрасли стало одной из ключевых задач для бизнеса, подтвердила «Известиям» вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.

По ее словам, основное направление развития связано с внедрением технологий, которые позволяют компенсировать нехватку персонала.

— Роботизированные системы сортировки, автоматизированные погрузчики и интеллектуальные конвейеры берут на себя часть рутинных операций, а люди переходят на позиции, требующие анализа, контроля и принятия решений. Все активнее развиваются беспилотные грузовики и системы дистанционного управления, которые в перспективе могут значительно снизить нагрузку на рынок труда, — отметила эксперт.

Наряду с технологическим развитием компании делают ставку на человеческий капитал — важным инструментом становится обучение и переподготовка сотрудников. Наличие карьерных маршрутов повышает привлекательность профессии для молодежи и снижает текучесть кадров.

— Серьезные усилия направлены и на улучшение условий труда. Гибкие графики, дополнительные социальные гарантии, повышение уровня безопасности и комфорта на рабочих местах становятся стандартом. Это помогает изменить восприятие профессии, которая раньше ассоциировалась в основном с физической нагрузкой, — сказала она.

Сложившуюся ситуацию работодатели компенсируют за счет активного привлечения сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста с соответствующей квалификацией на офисные и линейные позиции, которые не требуют тяжелого физического труда, отметила Наталья Пронякина.

По мнению Ирины Заседатель, еще один важный шаг — привлечение более широких групп работников: логистика открывает возможности для женщин, людей старшего возраста и специалистов с ограниченными возможностями. Компании адаптируют рабочие места, формируя разнообразную корпоративную среду и расширяя кадровый резерв.