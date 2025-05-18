СМИ сообщили о гибели 78 человек в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ
В ходе ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа погибли по меньшей мере 78 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera в воскресенье, 18 мая.
«Источники в медицинской сфере сообщили телеканалу, что в результате израильских бомбардировок северной, центральной и южной части сектора Газа с полуночи погибло 78 человек», — сказано в публикации.
Отмечалось также, что в Палестине провели масштабные операции против израильских сил в секторе Газа.
Ранее в этот день сообщалось, что в результате ударов ВВС Израиля по южной части сектора Газа погибло не менее 36 человек. Погибшие и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в больницу «Насер» в Хан-Юнисе.
До этого, 17 мая, ЦАХАЛ сообщила о планах расширить военную операцию в секторе Газа. Уточнялось, что израильские военные продолжают добиваться освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.