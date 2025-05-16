Болевые усилия: медучреждения в Газе не справляются с потоком раненых

Больницы в Газе переполнены и сталкиваются с острой нехваткой ресурсов. Многие учреждения не получают международной помощи, что значительно ухудшает условия для населения. Об этом «Известиям» заявил глава представительства Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Республике Беларусь Франк Морхауэр. При этом в движении не располагают информацией о состоянии удерживаемых в Газе заложников, включая Максима Харкина, но ситуация вызывает глубокую тревогу. Критическая ситуация в Газе развивается на фоне резкого усиления военной активности ЦАХАЛ. Израильская армия начала строительство нового коридора Мораг между Рафахом и Хан-Юнисом на юге эксклава. Предполагается, что этот коридор станет центральным элементом новой израильской операции.

В каком состоянии остаются израильские заложники в Газе

Больницы, находящиеся под управлением Красного Полумесяца в Газе, переполнены и остро нуждаются в ресурсах. Как заявил «Известиям» глава представительства Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Республике Беларусь Франк Морхауэр, гуманитарная ситуация в секторе остается крайне тяжелой.

— Мы глубоко обеспокоены общей гуманитарной ситуацией в Газе — положением гражданского населения. Палестинский Красный Полумесяц очень активен в Газе, он предоставляет гуманитарную помощь. Мы потеряли наших коллег там, и мы очень надеемся, что эта гуманитарная ситуация скоро будет облегчена. Я не владею никакой информацией о состоянии заложников, — отметил Морхауэр.

В плену у ХАМАС до сих пор остаются 58 израильских заложников, среди которых и уроженец Донбасса Максим Харкин. В палестинском движении ХАМАС предупредили ранее, что своими действиями Израиль фактически обрекает их на смерть.

— Наши больницы абсолютно переполнены. Медицинские учреждения, которые лишаются поддержки международного сообщества, тут же перестают справляться с потоком пациентов. Это неизбежно отражается на всем населении, — подчеркнул он.

Ранее Палестинский Красный Полумесяц управлял несколькими больницами в Газе. Сейчас точные масштабы функционирования этих объектов остаются неясными, однако некоторые из них продолжают работу, несмотря на тяжелые условия.

Ассоциация больниц в Газе ранее сообщила о прекращении контрактов со стороны Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) с рядом местных больниц и медицинских ассоциаций в Газе. По их словам, это решение ставит под угрозу проведение тысяч жизненно необходимых медицинских процедур. Контракты, действовавшие с 2011 года, охватывали оказание помощи при естественных родах, кесаревых сечениях, гинекологических вмешательствах, а также при общехирургических и специализированных операциях. В месяц по этим соглашениям проводилось около тысячи процедур.

В ассоциации уточнили, что смогут продолжать ограниченное оказание акушерской и гинекологической помощи до конца мая, однако уже сейчас нуждаются в экстренном финансировании, чтобы избежать коллапса.

Новая операция ЦАХАЛ

Критическое положение в Газе развивается на фоне резкого усиления военной активности. Израильская армия начала строительство нового коридора между Рафахом и Хан-Юнисом на юге сектора Газа. О создании так называемого коридора Мораг 2 апреля объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы берем под контроль «ось Мораг». Это будет второй Филадельфийский коридор, дополнительный коридор», — заявил он в соцсетях. Название оси отсылает к бывшему еврейскому поселению Мораг, располагавшемуся между этими двумя городами до его эвакуации в рамках размежевания Израиля с Газой в 2005 году.

Сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Дэниел Байман считает, что коридоры служат прежде всего для оперативного перемещения израильских сил. В то же время они затрудняют передвижение бойцов палестинского движения ХАМАС, фактически блокируя их в отдельных районах для последующего точечного поражения, отмечает эксперт.

По словам Баймана, если Израиль завершит строительство коридора, это позволит разделить силы ХАМАС и затруднить их маневры между этими зонами. Кроме того, Тель-Авив сможет взять под больший контроль доставку гуманитарной помощи и других грузов, чтобы ограничить доступ к ним со стороны радикальных группировок.

В свою очередь, профессор Королевского колледжа Лондона Андреас Криг считает, что речь идет не только о военной тактике, но и о стратегии территориального контроля. «Мы наблюдаем политику «разделяй и властвуй», при которой Газу всё больше фрагментируют, создавая небольшие анклавы, которыми проще управлять», — пояснил он.

Коридор Мораг может стать ключевым элементом стратегии, одобренной военным кабмином Израиля 5 мая. В ее рамках предполагается захват всего сектора Газа и перемещение оставшегося населения в южные районы «в целях их защиты». Израильские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ начнет операцию под названием «Колесницы Гедеона», если соглашение о заложниках не будет достигнуто во время визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток с 13 по 16 мая. Тем более что израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил во время встречи с резервистами ЦАХАЛ, что армия в ближайшие дни войдет в Газу «со всей мощью» до полного разгрома ХАМАС.

Мораг может стать центральным элементом этого наступления. Сейчас к северу от этого коридора сосредоточено около 1,4 млн человек — это более половины населения сектора. В случае реализации плана изоляции этот регион будет отрезан.

Параллельно с очередной военной эскалацией в эксклаве продолжается и переговорный трек. В обсуждениях, проходящих при посредничестве Египта и Катара и при активном участии представителей США, появилась позитивная динамика, сообщали СМИ. 12 мая военное крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» освободило из плена израильского военнослужащего Идана Александра, обладающего также американским гражданством. В ХАМАС назвали этот шаг частью комплекса мер, направленных на прекращение боевых действий, открытие гуманитарных коридоров и возобновление поставок помощи жителям сектора Газа.