В результате ударов израильских ВВС по Газе погибло не менее 36 человек
В результате ударов ВВС Израиля по южной части сектора Газа погибло не менее 36 человек. Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
«Число погибших в результате нападений на палаточный лагерь, в котором укрывались перемещенные палестинцы на юге Газы, возросло до 36 человек», — говорится в материале телеканала.
Погибшие и раненые были доставлены в кувейтский полевой госпиталь и в больницу «Насер» в Хан-Юнисе.
Ранее, 17 мая, ЦАХАЛ сообщила о планах расширить военную операцию в секторе Газа. Уточнялось, что израильские военные продолжают добиваться освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.
До этого, 16 мая, телеканал Al Jazeera сообщил о гибели более 100 человек в секторе Газа в результате ударов ЦАХАЛ. Среди прочего, израильская армия ударила по гражданскому автомобилю в эксклаве, при этом погибли четыре человека, в том числе три ребенка.