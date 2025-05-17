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ЦАХАЛ заявила о планах расширения операции в Газе

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширение военной операции в секторе Газа. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в субботу, 17 мая.

«За последние сутки Армия обороны Израиля начала проводить массированные удары и мобилизовывать войска для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Там добавили, что ЦАХАЛ продолжает добиваться освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.

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Накануне, 16 мая, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля. По данным телеканала, израильские военные среди прочего ударили по гражданскому автомобилю в анклаве. При атаке погибли четыре человека, в том числе трое детей.

13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.

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