ЦАХАЛ заявила о планах расширения операции в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует расширение военной операции в секторе Газа. Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в субботу, 17 мая.
«За последние сутки Армия обороны Израиля начала проводить массированные удары и мобилизовывать войска для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.
Там добавили, что ЦАХАЛ продолжает добиваться освобождения заложников и уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС.
Накануне, 16 мая, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля. По данным телеканала, израильские военные среди прочего ударили по гражданскому автомобилю в анклаве. При атаке погибли четыре человека, в том числе трое детей.
13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.