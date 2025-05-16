СМИ сообщили о гибели более 100 человек в секторе Газа из-за ударов ЦАХАЛ
Более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 16 мая сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав.
«С рассвета сегодняшнего дня в результате израильских авиаударов по всему сектору Газа погибло более 100 палестинцев. Десятки людей пропали без вести под обломками разрушенных зданий», — говорится в публикации.
По данным телеканала, израильские военные среди прочего ударили по гражданскому автомобилю в Газе. При атаке погибли четыре человека, в том числе трое детей.
Al Jazeera сообщает, что, по данным минздрава сектора Газа, за время конфликта из-за ударов ЦАХАЛ погибло по меньшей мере 53,1 тыс. палестинцев и еще почти 120 тыс. получили ранения.
Накануне, 15 мая, телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав сообщил, что как минимум 84 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки. Уточняется, что ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джабалия, в результате чего погибло около 50 человек.
13 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС. По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута.