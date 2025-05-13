Нетаньяху анонсировал масштабное наступление на Газу с целью разгрома ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны в ближайшие дни войдет в сектор Газа, чтобы полностью разгромить радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства.

«Ситуация изменилась. В ближайшие дни мы приложим все усилия, чтобы завершить процесс. Это означает победу над ХАМАС. Цель — уничтожить ХАМАС», — отметил Нетаньяху в ходе встречи с резервистами.

По его словам, боевые действия не прекратятся, пока цель не будет достигнута. Даже если палестинское движение отпустит 10 заложников, израильская сторона не остановится, подчеркнул премьер-министр.

«Мы можем заключить перемирие на определенное время, но мы пойдем до конца», — заключил Нетаньяху.

Военно-политический кабинет Израиля 5 мая одобрил планы расширения операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. План включает оккупацию Газы, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и военные удары по инфраструктуре и позициям движения.

На следующий день ХАМАС заявило, что расширение наземной операции в Газе опасно для израильских заложников. Представители движения обратились к арабским странам и международному сообществу с призывом прекратить агрессию со стороны Израиля.

Ранее, 17 апреля, лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.