В Газе при израильских обстрелах за прошедшие сутки погибли 84 человека
Как минимум 84 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав.
«В результате израильских атак на сектор Газа погибли 84 человека», — следует из публикации.
Уточняется, что из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибло порядка 50 человек в районе лагеря беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газы. Еще 10 погибших зафиксировали в городе Хан-Юнис в южной части анклава.
В издании отметили, что обстрелы осуществлялись в момент пребывания израильской делегации в столице Катара Дохе для продолжения непрямых переговоров.
Ранее, 12 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что порядка 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). От голода со 2 марта погибло 57 детей.
14 мая портал Axios сообщил, что правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Операции начнутся до конца месяца.