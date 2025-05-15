Реклама
Прямой эфир
Мир
Марко Рубио запланировал масштабные изменения Совета нацбезопасности США
Мир
Минфин США расширил санкции против Ирана
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Общество
Путин отметил глубокие знания победителей Менделеевской олимпиады по химии
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и потепление до +18 градусов в Москве 15 мая
Мир
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Мир
Старовойт сообщил о начале изыскательских работ на ж/д участке Решт – Астара
Авто
Уровень локализации автомобилей в России составил 33%
Мир
США пропустят саммит G20 в ЮАР из-за закона об экспроприации
Экономика
Разработчикам видеоигр грозят штрафы до 5 млн за запрещенный контент
Мир
В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии
Общество
В ГД предложили разрешить продление отпуска при уходе за больным ребенком
Общество
Первый российский онкосканер запущен в серийное производство
Общество
Сотрудники издательства Individuum были задержаны на фоне обысков в «Эксмо»
Спорт
ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка РФ по футболу
Экономика
ЦБ выпустит серебряную памятную монету к 100-летию «Артека»
Сюжет:

В Газе при израильских обстрелах за прошедшие сутки погибли 84 человека

Al Jazeera: в Газе за прошедшие сутки из-за ударов ЦАХАЛ погибли 84 человека
0
EN
Фото: REUTERS/Amir Cohen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Как минимум 84 палестинца погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за прошедшие сутки. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав.

«В результате израильских атак на сектор Газа погибли 84 человека», — следует из публикации.

Уточняется, что из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибло порядка 50 человек в районе лагеря беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газы. Еще 10 погибших зафиксировали в городе Хан-Юнис в южной части анклава.

В издании отметили, что обстрелы осуществлялись в момент пребывания израильской делегации в столице Катара Дохе для продолжения непрямых переговоров.

Мирный порядок: в ХАМАС настроены на частичную сделку по Газе
В переговорах при посредничестве Египта и Катара появилась позитивная динамика

Ранее, 12 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что порядка 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). От голода со 2 марта погибло 57 детей.

14 мая портал Axios сообщил, что правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Операции начнутся до конца месяца.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025