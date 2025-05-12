Более 50 детей в Газе погибли от голода из-за блокады Израиля

Порядка 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией Израиля (ЦАХАЛ). От голода со 2 марта погибли 57 детей. Это в понедельник, 12 мая, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на минздрав.

«Всё 2,1 миллионное население Газы сталкивается с длительной нехваткой продовольствия, и почти полмиллиона человек находятся в катастрофической ситуации голода, острого недоедания, истощения, болезней и смерти», — говорится в публикации.

При этом там добавили, что число погибших от голода несовершеннолетних, вероятно, занижено.

Как указали в ВОЗ, если ситуация не изменится, в течение еще 11 месяцев около 71 тыс. детей до пяти лет будут страдать от катастрофической нехватки продовольствия.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате бомбардировки ЦАХАЛ по школе для девочек в городе Джабалия на севере сектора Газа погибли 15 человек, в том числе дети. Уточняется, что удар, нанесенный израильской армией в рамках военного рейда по северной части сектора Газа, пришелся по второму этажу учебного учреждения.