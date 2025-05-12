Al Jazeera сообщил о 15 погибших при бомбардировке ЦАХАЛ по школе в Газе
В результате бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе для девочек в городе Джабалия на севере сектора Газа погибли 15 человек, в том числе дети. Об этом 12 мая сообщил телеканал Al Jazeera.
«Число погибших возросло (c семи. — Ред.) до 15 человек, включая детей, в результате израильской бомбардировки женской школы Джабалия на севере сектора Газа», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что удар, нанесенный израильской армией в рамках военного рейда по северной части сектора Газа, пришелся по второму этажу школы.
Палестинский телеканал Al Aqsa 6 мая сообщил о гибели 20 человек в результате ударов израильской авиации по школе в лагере Аль-Бурейдж центральной части сектора Газа. Отмечалось, что в число погибших вошли дети. Десятки человек при этом получили ранения.