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Израиль согласился возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу

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Фото: ТАСС/Xinhua
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Правительство Израиля согласилось возобновить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил портал Axios.

Возобновление поставок гуманитарной помощи было ключевым условием нового Гуманитарного фонда Газы (GHF), созданного при поддержке США и Израиля. По мнению израильтян, этот фонд позволит доставлять помощь без контроля со стороны радикального движения ХАМАС.

GHF уже объявил, что начнет операции в Газе до конца месяца.

«Нет времени ждать идеальных условий. Мы обязаны действовать и делать это, не поступаясь нашими ценностями. Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы сделать именно это», — сказал исполнительный директор GHF Джейк Вуд.

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Ранее, 12 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что порядка 500 тыс. палестинцев в секторе Газа страдают от чрезвычайной нехватки еды, возникшей в результате приостановок гуманитарной помощи и блокады Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). От голода со 2 марта погибло 57 детей.

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