Мирный порядок: в ХАМАС настроены на частичную сделку по Газе

Палестинское движение ХАМАС и Израиль могут заключить частичную сделку по Газе. Это способно стать основой для следующего этапа — полного прекращения огня, заявил «Известиям» источник в движении. Группировка сохраняет оптимизм относительно достижения соглашения. 12 мая движение согласилось освободить израильского заложника, имеющего гражданство США — этот шаг может стать частью более широкой договоренности по прекращению огня и гуманитарному доступу. 3 мая ХАМАС опубликовало видеозапись с похищенным уроженцем Донбасса Максимом Харкиным, который заявил, что получил ранения в результате последнего израильского обстрела Газы.

Оптимизм ХАМАС в переговорах по Газе

ХАМАС сохраняет надежду на достижение хотя бы частичного соглашения с Израилем, заявил «Известиям» источник в палестинском движении. Этот шаг, по его словам, может стать основой для следующего этапа — полного прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном перемирии. Осторожный оптимизм прозвучал впервые за долгое время на фоне вновь обострившейся ситуации в секторе Газа.

12 мая военное крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — сообщило о готовности освободить из плена израильского военнослужащего Идана Александра, обладающего также американским гражданством. В ХАМАС назвали этот шаг частью комплекса мер, направленных на прекращение боевых действий, открытие гуманитарных коридоров и возобновление поставок помощи жителям сектора Газа.

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— Есть реальный оптимизм относительно возможности достичь сделки, даже если она будет частичной. Это может проложить путь ко второй фазе — полному прекращению войны, при условии, что Израиль и американская сторона отнесутся всерьез к предложениям, представленным делегацией движения, — сказал собеседник «Известий».

Как выяснила арабская газета Asharq Al-Awsat, в переговорах, проходящих при посредничестве Египта и Катара и при активном участии представителей США и Израиля, появилась позитивная динамика. Источники издания в ХАМАС не исключили, что документ может быть утвержден в течение ближайших 48 часов — при условии согласия всех сторон на текущие предложения.

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Эксперт по вопросам палестинского сопротивления Хани Салах считает, что освобождение израильско-американского пленного — не просто жест в обмен на гуманитарную помощь, оно символизирует начальную точку возможного соглашения и демонстрирует добрую волю со стороны ХАМАС. По оценке специалиста, этот шаг, вероятно, стал результатом определенных обещаний, данных американской стороной, и может рассматриваться как важный этап в развитии переговорного процесса.

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Ключевым камнем преткновения остается продолжительность режима прекращения огня, согласно информации Asharq Al-Awsat. Изначально обсуждалась полугодовая пауза, однако в результате разногласий этот срок был сокращен до 90 дней или даже меньше. В обмен ХАМАС готов освободить 13 живых израильских заложников.

Израильская армия продолжает военное давление

Принципиальная готовность к сделке не снимает с повестки вопрос о доверии между сторонами. С марта израильская армия вновь ведет операции в секторе Газа, расширяя зоны безопасности и ограничивая доставку гуманитарной помощи. Этот подход официально закреплен в оперативном плане, одобренном военно-политическим кабинетом 5 мая. В документе, представленном канцелярией израильского премьера Биньямина Нетаньяху, подчеркивается цель полной ликвидации ХАМАС и возвращения всех заложников. План предусматривает захват территорий, перемещение мирного населения, удары по командным пунктам, а также блокирование доступа боевиков к гуманитарным ресурсам.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Касательно вызволения из плена Идана Александра в офисе премьера подчеркнули, что Израиль не брал на себя никаких новых обязательств в отношении прекращения огня и не соглашался на освобождение палестинских заключенных, в том числе тех, кого еврейское государство называет террористами. В канцелярии Нетаньяху пояснили, что речь идет лишь о создании ограниченного гуманитарного коридора, необходимого для безопасного проведения операции по освобождению пленного.

«Мы находимся в критическом моменте: перед ХАМАС лежит четкое и реалистичное предложение, способное привести к освобождению наших заложников. Переговоры будут вестись под огнем — параллельно с подготовкой к дальнейшему наращиванию военного давления до достижения всех стратегических целей Израиля», — заявили в канцелярии премьера.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 59 заложников. Согласно оценкам израильской стороны, более половины из них уже погибли. Вопрос их судьбы остается ключевым в любом переговорном процессе, поскольку Израиль настаивает на освобождении всех пленных, а палестинские группировки стремятся получить гарантии прекращения огня и снятия блокады в обмен на выполнение этих условий.

Максим Харкин был ранен

3 мая ХАМАС опубликовало видеозапись с уроженцем Донбасса Максимом Харкиным, который заявил, что получил ранения в результате последнего израильского обстрела Газы. Это видео стало еще одним подтверждением того, что он, вероятно, жив.

До этого палестинское движение 5 апреля публиковало видео с Максимом Харкиным. А перед этим ХАМАС также выложило видеоролик с размытой аудиодорожкой, однако близкие Харкина узнали его голос на записи. По просьбе семьи израильские СМИ отказались публиковать само видео и детали его содержания.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Максиму 35 лет. Он родился в Донецке, его мать — российская гражданка Тала Харкина. У него есть маленький ребенок, а также младший брат. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщали ранее «Известиям», что не располагают сведениями о его текущем состоянии. В ХАМАС же, в беседе с «Известиями», говорили, что Харкин не вошел в первый список на освобождение, поскольку якобы был военнослужащим.

Между тем судьба Харкина вызывает обеспокоенность и в Москве. После освобождения в феврале российского гражданина Александра Труфанова, проведшего в плену 498 дней, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения Максима Харкина домой. Вопрос его освобождения остается одним из приоритетов российской дипломатии в регионе.